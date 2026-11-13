Palermo, allenamento mattutino a Torretta: possesso palla, tattica difensiva e partitella
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della ripresa del campionato di Serie B. La formazione allenata da Filippo Inzaghi è tornata in campo questa mattina al Palermo CFA di Torretta per una nuova seduta di allenamento.
Come comunicato dal club rosanero, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento caratterizzata da un gioco di posizione.
Successivamente, i calciatori hanno svolto un’esercitazione dedicata al possesso palla, prima di concentrarsi su un lavoro specifico sulla tattica difensiva.
La seduta si è conclusa con una partita, utile per mettere in pratica le indicazioni dello staff tecnico.
Il Palermo continua dunque a lavorare durante la sosta, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla trasferta contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre.
Una sfida che aprirà un periodo particolarmente intenso per i rosanero, attesi da numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Coppa Italia.