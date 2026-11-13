Repubblica Palermo: “Migliaccio: «Il Palermo andrà in Serie A, non vedo rivali all’altezza. Fallire sarebbe un brutto colpo»”

Giulio Migliaccio non ha dubbi sulle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi. L’ex centrocampista rosanero, protagonista di una delle stagioni più importanti della storia recente del club, è convinto che la squadra abbia tutte le qualità necessarie per conquistare la promozione diretta in Serie A.

Intervistato da Alessandro Geraci per Repubblica Palermo, Migliaccio ha ripercorso la propria esperienza in Sicilia, soffermandosi sulle prospettive della formazione attuale, sul rapporto con i grandi protagonisti del passato e sui ricordi più emozionanti vissuti con la maglia rosanero.





Migliaccio: «Il Palermo deve andare in A senza passare dai playoff»

Il Palermo andrà in A?

«Assolutamente, è l’obiettivo dichiarato. Non hanno badato a spese, l’allenatore conosce la categoria e non vedo rivali all’altezza».

Insomma, lei ci punta.

«È ancora lunga, ma mi auguro che sia l’anno del Palermo. Bisogna andare in A senza passare dai playoff. Non riuscirci sarebbe un brutto colpo per tutti».

Parole che confermano la fiducia dell’ex centrocampista nella squadra allenata da Inzaghi, chiamata a trasformare gli investimenti della società in risultati concreti.

L’esperienza da dirigente e l’esonero con De Sanctis

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessandro Geraci per Repubblica Palermo, Migliaccio è tornato anche sulla sua successiva esperienza in società, conclusa con l’esonero insieme a Morgan De Sanctis.

Nell’altra avventura a Palermo, da dirigente, qualcosa è andato storto: lei e De Sanctis siete stati esonerati, Dionisi, invece, è rimasto.

«La squadra era in difficoltà e la società ha deciso di agire. Nulla di più. Sono dinamiche del calcio. Sarebbe stato bello avere più tempo».

«Con la maglia del Palermo mi sentivo un supereroe invincibile»

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda il legame costruito con la tifoseria palermitana.

Come ha conquistato per sempre i tifosi del Palermo?

«Ero Giulio, mai Migliaccio. In 14 anni di A ho cambiato solo tre squadre. Ho senso di appartenenza. Credo nella serietà, in campo e fuori. Su questo non transigo. E quando indossavo la maglia del Palermo mi sentivo un supereroe invincibile. Ho sempre onorato i colori, anche perdendo 7-0 con l’Udinese».

Di testa le prendeva tutte lei.

«Una mia qualità insieme a forza e furore agonistico. Nel gioco aereo mi facevo rispettare. Mi trasformavo. Ogni avversario diventava il nemico, ma sempre con correttezza».

Mai un rosso. A parte uno, tra i più veloci della A e contro il Palermo.

«Uno, ma fatto bene (ride). In 30 secondi. “Striscia” mi diede il tapiro. Entrata scomposta per paura dopo un intervento al naso. Cartellino meritatissimo».

Il retroscena su Pastore: «Dopo una serie di tunnel entrai duro»

Migliaccio ha raccontato anche un episodio particolare del suo rapporto con Javier Pastore.

«Alcuni pensavano di essere delle star e li rimettevo in riga. Anche con Javier ci sono stati screzi: dopo una serie di tunnel in partitella, entrai duro. Lui mi disse “puta”, io sbagliando lo sollevai da terra. Dopo il chiarimento, amici inseparabili. Gli gridavo: Flaco, alla fase difensiva ci penso io. Ti do il pallone, tu fammi vincere le partite».

Un episodio che racconta il carattere dell’ex centrocampista, ma anche il rapporto che si era creato all’interno di uno spogliatoio ricco di talento.

Da Ibrahimovic a Pirlo: gli avversari più difficili

Nell’intervista di Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, Migliaccio ha ricordato anche alcuni dei campioni affrontati durante la propria carriera.

Il più difficile da marcare in A?

«Tanti. Ibra era quasi immarcabile, anche Eto’o. Ma Pirlo, da centrocampista, era assurdo. Se lo pressavi ti faceva correre a vuoto o mandava un compagno in porta da 50 metri».

Il segreto di quel Palermo?

«Un organico forte abbinato a uomini veri. Spogliatoio fantastico. Con mia moglie organizzavamo cene a casa invitando 4 o 5 compagni a giro e coinvolgendo le famiglie».

Zamparini, Sabatini e gli allenatori rosanero

Il rapporto con Zamparini?

«Pazzesco. Mi chiamava per un parere e mi ha sempre dimostrato affetto. Quando cambiava tecnici si appoggiava a me chiedendomi una mano».

E Sabatini?

«Un esempio, perché volevo già diventare ds. Da dirigente mi sarebbe piaciuto sentirlo per dei consigli, ma non è accaduto. Peccato».

Mi parli degli allenatori rosanero.

«Colantuono quello che mi ha allenato di più, mi ha voluto a Palermo e a Bergamo. Non smetterò mai di ringraziarlo. Rossi, un maestro. Con Ballardini ho avuto qualche problema subito superato nel rispetto reciproco. Per noi contava solo il Palermo».

I campioni del Palermo: da Cavani a Miccoli

Pastore, Cavani, Liverani, Balzaretti, Bresciano, Ilicic, Amauri e Miccoli: un aggettivo per ciascuno.

«Classe; mostruoso; professore; garanzia; professionale; genio; potenza. Fabrizio? Campione, ma non basta».

Un giudizio sintetico sui grandi protagonisti di quel Palermo che riuscì a competere ad altissimi livelli in Serie A.

La finale di Coppa Italia e il rimpianto Champions

La parte conclusiva dell’intervista pubblicata da Repubblica Palermo e firmata da Alessandro Geraci è dedicata ai ricordi più intensi della carriera rosanero.

La finale di Coppa Italia?

«Indelebile. Uno dei momenti più felici. Grazie ad un mio gol portammo i palermitani a Roma. Ho ancora la pelle d’oca a ricordare il boato del Barbera».

Un’esultanza forsennata.

«Perché lì mi è passato davanti il film della mia vita, di tutti i sacrifici fatti per arrivare a quei livelli».

E anticipando pure Thiago Silva.

«Non l’ultimo arrivato. In quel momento mi ha un po’ sottovalutato. Segnare a quei campioni è stato incredibile. Ma anche il primo centro contro il Napoli o quelli a Catania e Juve: con l’armatura rosa riuscivo a dare il meglio».

Rimpianti per la finale persa?

«Un pochino, ma il rammarico più grande è quello di non essere andati in Champions. Che amarezza quel match con la Samp».

Un ricordo ancora vivo per Migliaccio, che continua a seguire con passione le vicende del Palermo e oggi spera di vedere i rosanero tornare nella massima serie senza dover affrontare la lotteria dei playoff.