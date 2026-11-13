Gazzetta dello Sport: “Cremonese, la svolta di Pecchia: tre vittorie di fila e difesa da record. Più clean sheet del Palermo”

La Cremonese ha cambiato marcia e adesso guarda con ambizione alle zone alte della classifica di Serie B. Dopo un avvio di campionato complicato, la formazione grigiorossa guidata da Fabio Pecchia ha conquistato nove punti nelle ultime tre partite, segnando otto reti e subendone soltanto una. Una crescita che ha permesso alla squadra lombarda di allontanarsi dalle posizioni pericolose e portarsi a un solo punto dalla zona playoff.

Come racconta Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, il merito della trasformazione è soprattutto del tecnico laziale, subentrato a Marco Giampaolo alla terza giornata. Pecchia ha mantenuto il 4-2-3-1, ma è riuscito progressivamente a modificare l’atteggiamento della squadra, rendendola meno appariscente e decisamente più concreta.





Cremonese, la difesa è il segreto della rinascita

La principale novità riguarda la solidità difensiva. La Cremonese continua a giocare con una linea alta, ma ha imparato a proteggere meglio la propria porta e a gestire i momenti di difficoltà.

Il dato più significativo è quello delle partite senza subire gol: quattro clean sheet nelle prime undici giornate, tre in più rispetto al Palermo capolista.

Un risultato costruito soprattutto grazie all’esperienza del reparto arretrato.

Come sottolinea Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, la coppia centrale composta da Baschirotto e Luperto rappresenta una garanzia per Pecchia, con Bianchetti pronto a offrire un’alternativa di qualità.

Si tratta di calciatori che hanno accumulato centinaia di presenze in Serie A e che, dopo aver inizialmente coltivato l’ambizione di rimanere nella massima categoria, hanno accettato la nuova realtà della Serie B.

La loro esperienza è diventata uno dei principali punti di forza della Cremonese.

Baschirotto, Luperto e Pezzella: un reparto da Serie A

Alla solidità dei centrali si aggiunge il contributo di Pezzella, terzino sinistro abituato a giocare nella massima serie.

Il difensore è stato protagonista anche nella trasferta di Vicenza, dove ha realizzato il suo primo gol in Serie B, riportando avanti la Cremonese dopo il pareggio dei padroni di casa.

Pecchia ha costruito un vero e proprio fortino difensivo, chiedendo anche ai due centrocampisti di arretrare quando necessario per proteggere la linea a quattro.

Fondamentale, inoltre, il contributo del portiere Fulignati, capace di trasmettere sicurezza all’intero reparto grazie alla propria esperienza.

La Cremonese ha così imparato anche a soffrire, senza perdere la capacità di colpire gli avversari nelle ripartenze.

Pecchia cambia la Cremonese: otto gol nelle ultime tre gare

La crescita difensiva è stata accompagnata da un netto miglioramento della produzione offensiva.

Le otto reti realizzate nelle ultime tre partite sono arrivate soprattutto attraverso rapide ripartenze, sfruttando la velocità e la capacità di attaccare gli spazi sulle corsie laterali.

La squadra di Pecchia è diventata più pragmatica, riuscendo a trasformare le occasioni create in gol con maggiore continuità.

In attacco spicca il rendimento di Bonazzoli, già arrivato a quota sei reti in campionato.

Secondo l’analisi di Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, la Cremonese ha trovato un equilibrio che le consente di unire la qualità dei singoli a un’organizzazione collettiva più efficace.

Cremonese, Pecchia valorizza i giovani del vivaio

Un altro elemento importante della svolta grigiorossa è rappresentato dal coraggio di Pecchia nel concedere spazio ai giovani.

Tra le rivelazioni figura Lottici Tessadri, centrocampista originario di Gussola che si è ritagliato un ruolo fondamentale davanti alla difesa.

In attacco si è messo in evidenza il danese Stuckler, già autore del suo primo gol, mentre il trequartista Licina, classe 2007, è diventato un punto di riferimento della squadra.

Prezioso anche il contributo di Berti, capace di adattarsi a diverse posizioni del campo.

Segnali positivi sono arrivati inoltre dal georgiano Lordkipanidze, classe 2005, utilizzato come terzino sinistro durante la squalifica di Pezzella.

Lottici Tessadri, Stuckler e Lordkipanidze condividono un percorso particolare: tutti e tre sono cresciuti nel settore giovanile della Cremonese e hanno contribuito alla promozione della Primavera nella massima categoria giovanile, conquistata due anni fa.

La scelta di valorizzarli sta offrendo nuove soluzioni a Pecchia, che può contare su una rosa capace di combinare esperienza e freschezza atletica.

Cremonese a un punto dai playoff: ora l’obiettivo è continuare a risalire

Il momento positivo della Cremonese è certificato dai numeri: tre vittorie consecutive, otto gol segnati, uno soltanto subito e una classifica che torna a sorridere.

La squadra grigiorossa ha dimostrato di possedere un reparto difensivo tra i più affidabili del campionato, sostenuto da giocatori con una lunga esperienza in Serie A.

Come evidenzia Giorgio Barbieri sulla Gazzetta dello Sport, in Serie B sono poche le formazioni che possono schierare contemporaneamente difensori di questo livello.

Pecchia ha saputo sfruttare le caratteristiche della rosa, trovando un equilibrio che nelle prime giornate era mancato.

Adesso la Cremonese può affrontare con maggiore serenità il prosieguo della stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria crescita e avvicinarsi ulteriormente alle posizioni di vertice.