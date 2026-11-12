Cremonese, tegola Elia: lesione muscolare e almeno un mese di stop. A rischio la sfida con il Palermo

Brutte notizie per la Cremonese di Fabio Pecchia. Il tecnico grigiorosso dovrà rinunciare per almeno un mese a Salvatore Elia, fermato da un infortunio muscolare rimediato nell’ultima partita di campionato. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea di medio grado al bicipite femorale destro.

L’esterno, ex Empoli e Spezia, ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto a una nuova valutazione nelle prossime settimane. I tempi di recupero potrebbero oscillare tra quattro e otto settimane, in base all’evoluzione del problema.





Cremonese, il comunicato sulle condizioni di Elia

La società grigiorossa ha reso noto l’esito degli esami strumentali effettuati dal calciatore:

«Gli accertamenti strumentali eseguiti dopo l’infortunio occorso a Salvatore Elia nell’ultima sfida di campionato hanno evidenziato una lesione miotendinea di medio grado a carico del bicipite femorale destro. Il giocatore ha iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nelle prossime settimane».

Elia salta tre partite, a rischio anche Cremonese-Palermo

L’infortunio costringerà Elia a saltare le prossime sfide di campionato contro Südtirol, Avellino e Sampdoria, in programma nel mese di novembre.

La sua presenza resta inoltre in forte dubbio per i primi appuntamenti di dicembre, tra cui quello contro il Palermo, squadra nella quale ha militato in passato.

Un’assenza significativa per Pecchia, che dovrà trovare soluzioni alternative sulla corsia destra in una fase particolarmente intensa della stagione.

La Cremonese monitorerà le condizioni del calciatore nelle prossime settimane, con l’obiettivo di stabilire tempi di recupero più precisi ed evitare ricadute.