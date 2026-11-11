Il Tirreno: “Pelagotti: «Palermo favorito per la Serie A, il Pisa ha tempo per recuperare e giocarsi il secondo posto»”

l Pisa attraversa un momento complicato, ma Alberto Pelagotti invita a mantenere la fiducia. L’ex portiere del Palermo, che nella stagione 2014/15 ha vestito la maglia nerazzurra, ha analizzato il rendimento della formazione toscana e si è soffermato in particolare sulle prestazioni di Alessandro Confente, finito al centro delle critiche dopo alcuni errori.

Intervistato da Il Tirreno, Pelagotti ha difeso il giovane estremo difensore, sottolineandone le qualità e la capacità di contribuire anche alla costruzione del gioco. L’ex rosanero ha inoltre parlato della corsa alla promozione, del lavoro di Filippo Inzaghi e dei ricordi legati alla sua esperienza a Pisa.





Pelagotti: «Confente è un portiere forte, dimostrerà il suo valore»

Il primo argomento affrontato riguarda Alessandro Confente, protagonista di un avvio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà.

Pelagotti, però, non ha dubbi sulle potenzialità del portiere nerazzurro.

«So bene chi è Confente e credo sia un portiere forte per la categoria. Un giudizio definitivo va dato più avanti. Anche se può aver commesso degli errori gli va data piena fiducia. È un portiere moderno che ha qualità importanti e sa giocare bene anche con i piedi. Nel calcio di oggi è fondamentale avere un portiere che contribuisce anche alla costruzione del gioco. I portieri emergono anche più avanti con l’età (Confente ha 28 anni, nda) e sono convinto che dimostrerà tutto il suo valore in una piazza come quella di Pisa».

Parole di fiducia nei confronti di un calciatore che, secondo Pelagotti, possiede le caratteristiche necessarie per affermarsi nel campionato cadetto.

«Il Pisa può lottare per la promozione in Serie A»

L’ex portiere del Palermo ha poi analizzato il rendimento complessivo della formazione nerazzurra, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nelle ultime giornate.

«La squadra ha incontrato qualche difficoltà. Ci può stare quando vieni da un retrocessione come quella del Pisa in questa stagione. Ci vuole tempo, anche perché quello di Serie B è un campionato molto più incerto ed equilibrato rispetto alla Serie A. Sono convinto che alla fine i nerazzurri potranno lottare per la promozione».

Pelagotti ritiene dunque che il Pisa abbia ancora le possibilità per competere nelle zone alte della classifica, nonostante una partenza inferiore alle aspettative.

Pelagotti: «Il Palermo è la squadra più attrezzata per vincere il campionato»

Nel corso dell’intervista concessa a Il Tirreno, Pelagotti ha espresso anche il proprio giudizio sulle principali candidate alla promozione.

L’ex portiere rosanero ha indicato proprio il Palermo come la formazione di riferimento del torneo.

«Il Palermo secondo me è la favorita numero uno per vincere il campionato. Lo sta dimostrando. È una squadra che è stata costruita negli anni e che già la scorsa stagione aveva iniziato ad intraprendere il cammino con Filippo Inzaghi. È un ambiente che conosco bene e che ha ambizioni da anni. Il Pisa, comunque, ha tutto il tempo per recuperare e giocarsi il secondo posto. Il Modena però è davvero un’ottima squadra. Non mi sarei aspettato di vedere l’Empoli e la Sampdoria così in basso dopo 11 giornate».

Un’analisi che riconosce la forza della capolista rosanero, senza escludere la possibilità per il Pisa di inserirsi nella corsa alle prime posizioni.

«La difesa ha subito troppi gol? Conta tutta la squadra»

Pelagotti è tornato anche sulle difficoltà difensive del Pisa, che ha incassato 17 reti nelle prime undici giornate.

L’ex portiere ha spiegato come la responsabilità dei gol subiti non possa essere attribuita esclusivamente all’estremo difensore.

«Il calcio è cambiato, il modo di difendere è cambiato. Si gioca più a viso aperto ed è normale subire un numero maggiore di gol».

L’attenzione, secondo Pelagotti, non deve quindi concentrarsi soltanto sul rendimento individuale di Confente, ma sull’equilibrio complessivo della squadra.

I portieri della Serie B: «Bardi sta facendo molto bene»

Nell’intervista a Il Tirreno, Pelagotti ha espresso un giudizio anche sugli altri estremi difensori del campionato cadetto.

«Bardi sta facendo molto bene a Mantova, la sua esperienza è fondamentale. Mi piacciono anche Sorrentino del Padova e Nunziante dell’Arezzo. Un giovane molto interessante. Mi sorprende vedere in B Plizzari. Con tutto il rispetto per il SüdTirol, che sta facendo benissimo, ma lui potrebbe giocare anche in A».

Un riconoscimento alle qualità dei portieri che si stanno mettendo in evidenza nella categoria.

Il ricordo di Pisa: «Una stagione particolare, ma sono rimasto legato alla città»

Pelagotti ha infine ricordato la propria esperienza con la maglia nerazzurra nella stagione 2014/15.

Un’annata complicata, conclusa con la mancata promozione e caratterizzata da diversi cambiamenti.

«A volte è determinante questo peso. Va detto che in C è ancora più difficile che in B rispettare certi pronostici. Quella stagione partivamo favoriti ma è andato tutto storto fin dall’inizio. A cominciare dal mancato ripescaggio in Serie B. Quel passaggio condizionò in modo decisivo la stagione che poi è finita peggio di come abbiamo iniziato. Non andammo neppure ai playoff. Nonostante non sia stato centrata la promozione ho un ottimo ricordo del Pisa e dei suoi tifosi. E sono contento che negli anni la squadra sia arrivata a giocare in pianta stabile in Serie B e anche a tornare in Serie A, seppur per una sola stagione. A livello personale, quella a Pisa, è stata una stagione positiva. Tanto che poi, quando sono tornato ad Empoli, è arrivato finalmente il giorno dell’esordio in Serie A».

Oggi Pelagotti ha intrapreso un nuovo percorso professionale, lontano dal campo.

«Ho superato il corso come direttore sportivo a Coverciano e sto seguendo dei progetti con la Lega Serie B. Anche dopo aver appeso i guantoni al chiodo il calcio è sempre parte integrante della mia vita».