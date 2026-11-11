Giornale di Sicilia: “Palermo, il mal di trasferta è guarito: Inzaghi eguaglia un record storico. A Catanzaro per il primato”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a riscrivere i propri numeri in Serie B. Tra i segreti del primato rosanero c’è soprattutto il rendimento lontano dal Renzo Barbera, diventato uno dei principali punti di forza della squadra. Dopo anni caratterizzati da difficoltà nelle gare esterne, il Palermo ha cambiato completamente passo, conquistando dodici punti nelle prime sei trasferte e mantenendo l’imbattibilità.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per ritrovare un avvio simile lontano da casa bisogna tornare alla stagione 2017/2018. Un primato che la formazione di Inzaghi potrebbe addirittura superare nella prossima partita contro il Catanzaro.





Palermo, sei trasferte senza sconfitte: eguagliato il record del 2017/2018

Il rendimento esterno del Palermo rappresenta una delle principali novità della stagione 2026/2027.

La squadra di Inzaghi ha disputato sei partite lontano dal Barbera senza conoscere la sconfitta, ottenendo tre vittorie e tre pareggi.

Un risultato che permette ai rosanero di eguagliare quanto accaduto nella stagione 2017/2018, quando il Palermo rimase imbattuto nelle prime sei trasferte di campionato.

Si tratta, come sottolinea il quotidiano, dell’unico precedente nella storia del club.

La prossima gara contro il Catanzaro potrebbe quindi assumere un significato particolare: conquistando almeno un punto al Ceravolo, il Palermo stabilirebbe un nuovo record societario di imbattibilità nelle prime sette trasferte di Serie B.

Dodici punti in sei gare: il Palermo vola anche lontano dal Barbera

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha costruito il proprio rendimento esterno attraverso risultati importanti contro avversarie di livello.

Le tre vittorie sono arrivate contro Arezzo, Empoli e Mantova, mentre i pareggi sono stati conquistati sui campi di Avellino, Pisa e Ascoli.

Il bilancio complessivo è di dodici punti in sei partite, con una media esatta di due punti a gara.

Un rendimento che colloca i rosanero tra le migliori squadre del campionato per risultati in trasferta.

Soltanto il Modena ha fatto meglio, conquistando tredici punti nello stesso numero di incontri disputati lontano da casa.

Il dato conferma la capacità della formazione di Inzaghi di mantenere continuità anche fuori dalle mura amiche, un aspetto che nelle precedenti stagioni aveva spesso rappresentato un limite.

Palermo, il confronto con le stagioni precedenti

Per comprendere quanto sia cambiato il rendimento esterno dei rosanero, basta confrontare i numeri attuali con quelli delle passate stagioni.

Nello scorso campionato, il Palermo aveva conquistato complessivamente 26 punti in 19 trasferte, con una media di circa 1,37 punti a partita.

Un rendimento insufficiente per consentire alla squadra di raggiungere gli obiettivi di vertice.

Ancora più complicata era stata la stagione precedente sotto la guida di Alessio Dionisi, quando i rosanero avevano raccolto soltanto 23 punti lontano dal Barbera.

In quell’occasione, il Palermo aveva chiuso al sesto posto nella graduatoria relativa al rendimento esterno.

Secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la trasformazione impressa da Inzaghi rappresenta dunque uno dei fattori determinanti dell’attuale primo posto in classifica.

La squadra ha imparato a gestire le difficoltà delle trasferte e a conquistare punti anche su campi particolarmente impegnativi.

Mantova, Pisa e Ascoli: i risultati che certificano la crescita

Il dato più incoraggiante riguarda anche il valore delle avversarie affrontate.

Il Palermo non ha costruito il proprio bottino soltanto contro squadre delle zone basse della classifica, ma ha ottenuto risultati significativi anche negli scontri diretti.

Particolarmente importante il successo per 2-0 contro il Mantova, che al momento della sfida occupava la seconda posizione.

Di grande valore anche il pareggio in rimonta sul campo del Pisa, dove i rosanero sono riusciti a recuperare due reti di svantaggio.

L’ultimo risultato utile è arrivato invece ad Ascoli, contro una formazione stabilmente inserita nelle posizioni di vertice.

Tre partite che hanno evidenziato la solidità caratteriale del Palermo e la capacità di reagire nei momenti più complicati.

La squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter competere anche lontano dal proprio pubblico, mantenendo una continuità che rappresenta un requisito fondamentale per puntare alla promozione diretta.

Catanzaro-Palermo, Inzaghi cerca il settimo risultato utile esterno

Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo sembra essersi definitivamente liberato di quel mal di trasferta che aveva condizionato il cammino delle precedenti stagioni.

La formazione rosanero è prima in classifica con 27 punti dopo undici giornate, ancora imbattuta e con un vantaggio di quattro lunghezze sul Modena e sette sull’Ascoli.

Alla ripresa del campionato, il 21 novembre, il Palermo sarà impegnato sul campo del Catanzaro.

La sfida del Ceravolo rappresenterà un nuovo banco di prova per gli uomini di Inzaghi, chiamati a confermare l’eccellente rendimento esterno.

Un risultato positivo permetterebbe ai rosanero di stabilire un nuovo primato nella propria storia in Serie B, superando il precedente della stagione 2017/2018.

Ma soprattutto consentirebbe al Palermo di proseguire la propria corsa in testa alla classifica, confermando che la continuità lontano dal Barbera può essere una delle armi decisive nella lotta per la promozione in Serie A.