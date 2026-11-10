Palermo, Gardini sul nuovo stadio: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28. Oltre 150 persone al lavoro»

Il Palermo guarda al futuro e accelera sul progetto di ammodernamento dello stadio Renzo Barbera. Giovanni Gardini, amministratore delegato del club rosanero, ha indicato nella stagione 2027/28 il possibile avvio dei lavori, sottolineando l’importanza strategica dell’infrastruttura per la crescita economica e sportiva della società.

Il dirigente è intervenuto al Social Football Summit di Torino, affrontando il tema della modernizzazione degli impianti sportivi e illustrando lo stato di avanzamento del progetto palermitano.





Gardini: «Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28»

Il passaggio più significativo dell’intervento riguarda le tempistiche del progetto.

«Stiamo ridefinendo il progetto amministrativo. Poi, nella stagione 2027/28, speriamo di iniziare i lavori. Senza un lavoro di squadra non saremmo mai riusciti a partire, perché è stato un percorso complesso. Questo è un risultato straordinario per Palermo».

Le parole dell’amministratore delegato rappresentano un’indicazione importante sulle prospettive del club, anche se l’avvio dei lavori resta un obiettivo e non una data già ufficialmente stabilita.

Il Palermo sta infatti lavorando alla definizione degli aspetti amministrativi necessari per procedere con il progetto.

«Le infrastrutture sono importanti quanto gli aspetti di campo»

Gardini ha sottolineato come la realizzazione di uno stadio moderno rappresenti una condizione fondamentale per aumentare la competitività delle società calcistiche.

«Le infrastrutture sono importanti quanto gli aspetti di campo, perché senza di esse non si aumenta il fatturato e si rimane indietro. Noi siamo partiti per ultimi, ma adesso abbiamo avuto la possibilità di essere nella lista dei candidati per l’Europeo. Questo ci porterà ad avere maggiori ricavi e, di conseguenza, a essere più competitivi a livello di squadra».

Un ragionamento che lega direttamente il futuro del Barbera alle ambizioni sportive ed economiche del Palermo.

La possibilità di rientrare tra le città candidate a ospitare gli Europei del 2032 rappresenta inoltre un’opportunità per accelerare il percorso di ammodernamento dell’impianto.

Gardini: «Lo stadio è l’identità della squadra»

Nel corso del suo intervento, l’amministratore delegato rosanero ha illustrato anche la filosofia alla base del progetto.

Per Gardini, lo stadio non deve essere considerato soltanto il luogo in cui si disputano le partite, ma uno spazio capace di rafforzare il legame quotidiano tra società e tifosi.

«Lo stadio è l’identità della squadra e fa parte della vita quotidiana dei tifosi. Non può essere solo un luogo in cui giochi 90 minuti, perché oggi il tifoso vuole partecipare e vivere un’esperienza nella quotidianità».

Il dirigente ha quindi ribadito l’importanza di costruire un’infrastruttura che risponda alle esigenze dei sostenitori.

«Noi dobbiamo percepire questa esigenza da parte del tifoso, che vuole essere rappresentato dalla maglia, dalla squadra e anche dallo stadio».

Palermo, oltre 150 persone coinvolte nel progetto

Un altro dato significativo riguarda le risorse professionali impegnate nella progettazione del futuro impianto.

«Per la creazione del nostro impianto stanno lavorando oltre 150 persone ed è una sfida importante per tutti», ha dichiarato Gardini.

Un numero che testimonia la complessità dell’intervento e la necessità di coordinare competenze tecniche, amministrative e organizzative.

Il percorso del Palermo si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento delle infrastrutture calcistiche italiane, anche in vista degli Europei del 2032.

Nuovo Barbera, un progetto strategico per il futuro rosanero

Le dichiarazioni di Gardini confermano la centralità dello stadio nei programmi di sviluppo del Palermo.

L’obiettivo non è soltanto migliorare l’esperienza dei tifosi durante le partite, ma creare una struttura moderna capace di generare nuove opportunità economiche e rafforzare la competitività della società.

Il prossimo passaggio sarà il completamento del percorso amministrativo, mentre l’auspicio del club è quello di poter avviare gli interventi nella stagione 2027/28.

Per il Palermo, dunque, il futuro del Renzo Barbera rappresenta una delle sfide più importanti dei prossimi anni, parallelamente agli obiettivi sportivi della prima squadra.