Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa fragile ma blindata nei finali: soltanto due gol subiti dopo il 75’”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a guidare la Serie B senza sconfitte, ma il rendimento difensivo presenta ancora alcuni aspetti da migliorare. Rispetto alla passata stagione, i rosanero concedono qualcosa in più agli avversari, soprattutto nelle fasi iniziali delle partite. Allo stesso tempo, però, la squadra ha dimostrato una notevole capacità di proteggere il risultato nei minuti conclusivi.

Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la retroguardia del Palermo ha incassato 13 reti nelle prime undici giornate, ma soltanto due sono arrivate dal 76′ fino al fischio finale. Un dato che testimonia la capacità degli uomini di Inzaghi di aumentare concentrazione e solidità nei momenti decisivi.





Palermo, 13 gol subiti ma soltanto due nei finali di partita

I numeri raccontano una squadra che, pur concedendo mediamente più di una rete a partita, riesce quasi sempre a trovare le contromisure necessarie per evitare la sconfitta.

Il Palermo ha mantenuto la porta inviolata soltanto in due occasioni: contro la Juve Stabia nella prima giornata e contro il Mantova nella settima.

Nonostante questo, la formazione rosanero non ha mai perso, grazie alla capacità di reagire alle reti avversarie e di gestire con maggiore attenzione le fasi decisive degli incontri.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, dal 76′ in avanti il Palermo ha subito appena due gol: quello di Popov contro l’Empoli e quello di Marras contro il Pisa.

La rete dell’attaccante dell’Empoli non ha modificato l’esito della partita, mentre quella di Marras ha determinato il pareggio nella spettacolare sfida contro i nerazzurri.

Soltanto due squadre hanno fatto meglio dei rosanero nei minuti finali: il Modena, con una rete subita, e l’Ascoli, che non ha ancora incassato gol in questa fase delle partite.

Non è un caso che si tratti delle due difese meno battute del campionato, rispettivamente con dieci e sette reti al passivo.

Ascoli-Palermo, avvio difficile ma difesa più attenta nella ripresa

L’ultima trasferta contro l’Ascoli ha confermato una tendenza già emersa nelle precedenti partite contro Pisa e Vicenza.

Il Palermo ha sofferto l’approccio aggressivo degli avversari, mostrando difficoltà nel contenere il pressing e la maggiore velocità dei bianconeri.

Il gol dell’ex Matteo Brunori è stato la conseguenza del predominio iniziale della formazione marchigiana.

Con il passare dei minuti, tuttavia, i rosanero hanno aumentato l’intensità offensiva e migliorato anche l’attenzione difensiva.

L’Ascoli ha avuto due importanti opportunità, con Silipo nel finale del primo tempo e D’Uffizi all’inizio della ripresa, ma successivamente ha perso progressivamente incisività.

Nel quarto d’ora conclusivo, la squadra di Inzaghi ha controllato la situazione senza correre particolari pericoli, riuscendo anche a rendersi minacciosa attraverso alcune ripartenze.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’approfondimento firmato da Alessandro Arena, la capacità di chiudere gli spazi nei minuti finali rappresenta una delle caratteristiche più importanti del Palermo di questa stagione.

Inzaghi cambia assetto nei finali: un difensore in più per proteggere il risultato

Un ruolo determinante nella solidità degli ultimi minuti è svolto anche dalle scelte tattiche di Filippo Inzaghi.

A partire dalla trasferta contro l’Empoli, il tecnico ha adottato con continuità una soluzione precisa: terminare le partite con un difensore in più e un elemento offensivo in meno.

Una strategia finalizzata ad aumentare la copertura e a ridurre gli spazi concessi agli avversari.

La maggiore prudenza non ha però impedito al Palermo di continuare a cercare la porta.

In diverse occasioni, infatti, i rosanero sono riusciti a segnare anche dopo aver modificato il proprio assetto.

È accaduto con Cassandro al Castellani contro l’Empoli, con Hernani nella partita contro il Mantova e con Vavassori nella sfida contro il Vicenza.

Una dimostrazione della capacità della squadra di mantenere pericolosità offensiva anche attraverso un atteggiamento più equilibrato.

Palermo, emergenza in difesa: pesano le assenze di Bani e Pierozzi

Le difficoltà difensive delle ultime settimane devono essere valutate anche alla luce delle numerose assenze che hanno ridotto le possibilità di scelta di Inzaghi.

Gli infortuni di Bani, Pierozzi e Barba hanno infatti limitato sensibilmente le rotazioni del reparto arretrato.

Per i primi due, i tempi di recupero saranno ancora lunghi e il rientro non è previsto prima del nuovo anno.

Diversa la situazione di Federico Barba, che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

Il difensore potrà così riprendere il proprio ruolo di alternativa a Ceccaroni, offrendo a Inzaghi una soluzione in più per la gestione della retroguardia.

Palermo, l’obiettivo è trovare continuità per difendere il primato

Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, le ultime partite del 2026 rappresenteranno un banco di prova importante per la formazione rosanero.

Il Palermo dovrà cercare di migliorare l’approccio alle gare, evitando di concedere troppo agli avversari nei primi minuti e riducendo il numero di partite concluse con almeno un gol subito.

La solidità mostrata nei finali rappresenta comunque un punto di forza sul quale continuare a lavorare.

Inzaghi ha costruito una squadra capace di reagire alle difficoltà, proteggere i risultati e mantenere lucidità anche nelle situazioni più delicate.

Il prossimo passo sarà trovare maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti, un obiettivo fondamentale per consolidare il primato e proseguire la corsa verso la promozione in Serie A.