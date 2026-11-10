Corriere dello Sport: “Palermo, Strefezza verso il rientro ma c’è il nodo lista. Palumbo e Barba pronti per Catanzaro”

Il Palermo torna al lavoro dopo la sosta, con Filippo Inzaghi chiamato a valutare le condizioni dei giocatori infortunati in vista della ripresa del campionato. Le notizie più incoraggianti riguardano Antonio Palumbo e Federico Barba, che potrebbero tornare a disposizione per la trasferta di Catanzaro del 21 novembre. Tempi decisamente più lunghi, invece, per Pierozzi e Bani, mentre resta particolare la situazione di Gabriel Strefezza, vicino al recupero fisico ma attualmente escluso dalla lista degli over.

A fare il punto sull’infermeria rosanero è Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, soffermandosi anche sulle conseguenze regolamentari dell’eventuale reinserimento di Strefezza.





Palermo, Palumbo e Barba verso il recupero per Catanzaro

Come riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra riprenderà oggi gli allenamenti e lo staff medico dovrà verificare le condizioni dei calciatori ancora indisponibili.

Le prospettive più incoraggianti riguardano Antonio Palumbo e Federico Barba.

Il difensore è fermo da sei partite, ma il suo recupero sembra ormai vicino. Anche per il centrocampista offensivo cresce l’ottimismo.

Entrambi dovrebbero essere disponibili per la sfida esterna contro il Catanzaro, in programma sabato 21 novembre.

Due possibili rientri importanti per Inzaghi, che nelle ultime settimane ha dovuto gestire diverse assenze in un periodo particolarmente intenso della stagione.

Pierozzi e Bani, tempi lunghi: possibile rientro nel 2027 per l’esterno

Situazione differente per Pierozzi e Bani, destinati a rimanere fuori ancora per diverse settimane.

Pierozzi, operato in seguito a una lussazione alla spalla, non tornerà a disposizione prima del 2027.

Per il capitano Bani, alle prese con una lesione muscolare, si prospetta invece uno stop di almeno un altro mese.

La speranza è quella di recuperarlo in tempo per la gara di Coppa Italia contro il Bologna, in programma martedì 15 dicembre.

Qualora il recupero non dovesse completarsi entro quella data, il suo rientro potrebbe slittare all’inizio del girone di ritorno.

Strefezza vicino al gruppo, ma servirà un recupero graduale

Particolare attenzione è riservata alle condizioni di Gabriel Strefezza.

L’esterno offensivo, infortunatosi durante la partita contro la Sampdoria, sta rispettando i tempi di recupero previsti dopo il problema muscolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’approfondimento firmato da Paolo Vannini, il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già nel corso della settimana.

Il rientro, tuttavia, non sarà immediato.

Strefezza dovrà infatti affrontare una fase di riatletizzazione, necessaria per recuperare pienamente la condizione fisica dopo il lungo periodo di inattività.

Lo staff rosanero procederà quindi con gradualità, evitando di accelerare i tempi e rischiare eventuali ricadute.

Palermo, il nodo lista over: Strefezza può sostituire soltanto Mazzitelli

Il recupero fisico di Strefezza non coincide automaticamente con la possibilità di tornare in campo in campionato.

Dopo l’infortunio riportato contro la Sampdoria, l’esterno era stato escluso dalla lista dei calciatori over per consentire l’inserimento di Luca Mazzitelli, arrivato successivamente al Palermo.

L’operazione era stata resa possibile dalla normativa che consente una sostituzione in presenza di un infortunio con tempi di recupero superiori ai 60 giorni.

Il regolamento, però, prevede un vincolo preciso: Strefezza potrà essere reinserito esclusivamente al posto di Mazzitelli, il giocatore che lo aveva sostituito.

Di conseguenza, qualora il Palermo decidesse di effettuare il cambio prima di gennaio, il centrocampista romano non sarebbe più utilizzabile in campionato fino alla riapertura delle liste.

Mazzitelli potrebbe comunque continuare a essere impiegato in Coppa Italia.

Inzaghi dovrà decidere quando effettuare il cambio

La gestione della situazione sarà affidata a Filippo Inzaghi, chiamato a valutare il momento più opportuno per reinserire Strefezza nell’elenco dei calciatori utilizzabili in Serie B.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i nuovi equilibri trovati dalla squadra potrebbero spingere il tecnico a non modificare immediatamente la lista.

Una scelta che consentirebbe a Strefezza di completare senza fretta il percorso di recupero e, contemporaneamente, permetterebbe a Mazzitelli di restare a disposizione.

La situazione sarà monitorata nelle prossime settimane, tenendo conto sia delle condizioni fisiche dell’esterno sia delle esigenze tattiche della squadra.

Per il Palermo, dunque, la sosta rappresenta un’occasione preziosa per recuperare uomini importanti e preparare la trasferta di Catanzaro, con l’obiettivo di riprendere il cammino in campionato mantenendo il primato in classifica.