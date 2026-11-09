Palermo FC, accordo pluriennale con Brooks Brothers: nasce la collezione rosanero. Ecco quando sarà in vendita

Il Palermo FC rafforza il proprio posizionamento nel mondo della moda e del lifestyle attraverso una nuova collaborazione internazionale. Il club rosanero e Brooks Brothers, storico marchio americano di abbigliamento, hanno annunciato una partnership pluriennale a partire dalla stagione calcistica 2026/2027.

L’accordo unisce due realtà caratterizzate da una forte identità e da un profondo legame con la propria storia, dando vita a un progetto che coniuga eleganza, tradizione e passione calcistica.





La collaborazione prevede la realizzazione di due linee di abbigliamento personalizzate: una dedicata alla dirigenza del Palermo e un’altra, in edizione limitata, pensata per i calciatori. Parte della collezione sarà inoltre disponibile per l’acquisto da parte dei tifosi.

Palermo e Brooks Brothers, due collezioni esclusive

Il progetto nasce dall’incontro tra l’eleganza americana di Brooks Brothers e i colori che contraddistinguono il Palermo FC.

Per la dirigenza rosanero è stato sviluppato un guardaroba formale e versatile, costruito attorno ad alcuni dei capi più rappresentativi del marchio.

La selezione comprende un abito blu navy con giacca caratterizzata da bottoni dorati, l’iconica camicia Oxford button-down bianca per l’uomo e rosa per la donna, un gilet blu, un maglione a collo alto, una cravatta regimental e un parka.

Particolare attenzione è stata riservata alle personalizzazioni, con dettagli che richiamano l’identità del club siciliano.

Tra questi figurano un bottone dorato dalla tonalità rosata con il logo del Palermo, una cravatta a righe rosa e il ricamo del Golden Fleece, simbolo storico di Brooks Brothers, reinterpretato nei colori rosanero.

L’obiettivo è offrire alla dirigenza un abbigliamento elegante e riconoscibile, adatto sia agli appuntamenti istituzionali sia alla quotidianità.

Palermo, la limited edition per i calciatori: bomber, polo e maglioni

Per la squadra è stata invece realizzata una collezione in edizione limitata ispirata allo stile dei college americani e alla tradizione sportswear di Brooks Brothers.

Il guardaroba comprende un varsity bomber, un maglione con scollo a V, una camicia Oxford button-down, polo, T-shirt, pantaloni dal taglio jogging e un cappellino da baseball.

I colori principali sono naturalmente il rosa e il nero, affiancati dal bianco, dal panna e da dettagli blu navy.

Tra i capi più rappresentativi spicca il varsity bomber nero, realizzato in tessuto Melton con maniche in ecopelle. Sul petto compare una grande lettera P rosa, mentre sulla schiena è presente la scritta «Palermo» in corsivo.

La collezione comprende anche un maglione da tennis color panna con profili rosa e blu-nero, una polo rosa con dettagli neri e diverse camicie Oxford.

Non mancano personalizzazioni dedicate alla tifoseria, tra cui la scritta «Io che amo solo te», omaggio alla passione dei sostenitori rosanero.

Brooks Brothers x Palermo FC: quando acquistare la collezione

La collaborazione non sarà riservata esclusivamente ai calciatori e alla dirigenza.

A partire dal 9 novembre 2026, saranno disponibili online in anteprima due prodotti della Limited Edition Brooks Brothers x Palermo FC: una sciarpa e una T-shirt in edizione limitata.

Dal 30 novembre 2026, invece, sarà possibile acquistare l’intera collezione.

Un’iniziativa che permetterà ai tifosi di indossare capi ispirati al guardaroba realizzato per il club, portando i colori rosanero anche al di fuori degli stadi.

Brooks Brothers arriva a Palermo con Dell’Oglio

L’accordo prevede anche un’importante novità per il territorio.

È stata infatti annunciata la distribuzione esclusiva di Brooks Brothers a Palermo attraverso Dell’Oglio, storica realtà commerciale presente nel capoluogo siciliano dal 1890.

La collaborazione rafforza così il legame tra il marchio americano e la città, affiancando alla dimensione internazionale del progetto una presenza commerciale locale.

Mauro Messina: «Il rosa rende il Palermo unico nel mondo del calcio»

Mauro Messina, Direttore Marketing Europa di Brooks Brothers, ha commentato la partnership sottolineando i valori condivisi dalle due realtà.

«Il calcio, come lo stile, ha il potere di unire le persone, creare legami e trasformare una passione individuale in un’identità collettiva. Ed è proprio questo spirito che unisce Brooks Brothers e il Palermo. Siamo orgogliosi di affiancare un Club e una tifoseria che hanno fatto della propria identità un simbolo riconoscibile, a partire da un colore, il rosa, che li rende unici nel mondo del calcio. Con questa collaborazione vogliamo celebrare un senso di appartenenza che va oltre il campo, interpretandolo attraverso il nostro stile e la nostra storia».

Brambilla: «Il Palermo rafforza la propria dimensione internazionale»

Soddisfazione anche da parte di Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale del Palermo FC, che ha evidenziato il significato strategico dell’accordo.

«Siamo orgogliosi di avviare questa partnership con Brooks Brothers, un marchio storico che ha saputo costruire nel tempo un’identità distintiva e un prestigio riconosciuto in tutto il mondo. La scelta del brand di tornare a investire nel calcio italiano e di farlo al fianco del Palermo è molto significativa, perché restituisce la dimensione che il Club si sta progressivamente ritagliando nel panorama internazionale. Questo accordo si inserisce nella strategia di posizionamento portata avanti negli ultimi anni e rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare le relazioni con realtà di prestigio globale. La volontà è quella di continuare a costruire collaborazioni che possano essere affini ai valori del brand Palermo, mantenendo saldo il legame con il territorio e guardando, allo stesso tempo, a nuove opportunità oltre i confini nazionali».

Brooks Brothers, oltre 200 anni di storia

Fondato a New York nel 1818, Brooks Brothers è il più antico marchio di abbigliamento americano e rappresenta uno dei riferimenti internazionali dello stile classico.

La sua identità è profondamente legata alla cultura Ivy League, alla tradizione sartoriale e alla capacità di reinterpretare il guardaroba contemporaneo.

Con il proprio quartier generale europeo a Milano, il marchio continua a sviluppare collaborazioni capaci di unire tradizione e innovazione.

L’intesa con il Palermo FC rappresenta dunque un nuovo tassello nella strategia di crescita internazionale del club rosanero, sempre più impegnato a valorizzare la propria identità anche attraverso iniziative che vanno oltre il calcio giocato.