Palermo, Primavera a Malta per due amichevoli. Women travolgente e tutti i risultati del settore giovanile

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2026
primavera palermo

Fine settimana ricco di appuntamenti per il settore giovanile e femminile del Palermo FC. La Primavera di Stefano De Angelis, reduce dal pareggio sul campo dell’Avellino, si prepara a un doppio confronto internazionale contro la Nazionale Under 21 di Malta. Intanto, il Palermo Women conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, travolgendo 5-0 il Colleferro Femminile. Esordio positivo anche per diverse formazioni giovanili rosanero.

Palermo Primavera, doppia amichevole contro Malta Under 21

La Primavera del Palermo sarà protagonista di due amichevoli internazionali contro la Nazionale maltese Under 21. Un appuntamento importante per la formazione allenata da Stefano De Angelis, che avrà l’opportunità di confrontarsi con una selezione composta da calciatori di una categoria d’età superiore.


Entrambe le gare si disputeranno al Centenary Stadium di Malta, con calcio d’inizio alle ore 18.

Questo il programma:

  • Domenica 15 novembre, ore 18.00: Malta Under 21-Palermo Under 19
  • Martedì 17 novembre, ore 18.00: Malta Under 21-Palermo Under 19

Il doppio confronto rappresenterà un’occasione di crescita per i giovani rosanero e permetterà allo staff tecnico di valutare la squadra in un contesto internazionale.

Il Palermo Primavera arriva all’appuntamento dopo lo 0-0 conquistato sul campo dell’Avellino, nella gara valida per l’ottava giornata del Girone B del campionato Primavera 2.

Palermo Women, cinquina al Colleferro: seconda vittoria consecutiva

Continua il momento positivo del Palermo Women, che supera nettamente il Colleferro Femminile nella quarta giornata del Girone D di Serie C.

La formazione allenata da Emanuele Chiappara si impone con il risultato di 5-0, conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Le rosanero sbloccano la partita al 16′ con Dragotto, raddoppiano al 32′ grazie a Gippetto e trovano il terzo gol al 40′ con Di Salvo.

Nella ripresa arrivano anche le reti di Chirillo al 72′ e Caravello al 78′, che fissano il risultato definitivo.

Un successo convincente per la squadra di Chiappara, capace di mettere in mostra qualità offensive e una buona organizzazione di gioco.

Settore giovanile, esordio vincente per Under 15 e Under 12

Buone notizie arrivano anche dalle formazioni più giovani del Palermo.

L’Under 15 femminile debutta con una vittoria per 4-3 contro la Polisportiva Gonzaga nel campionato Under 13 Esordienti Fair Play.

Successo all’esordio anche per l’Under 12 maschile, che supera 4-0 il Buon Pastore, e per l’Under 12 femminile impegnata nel campionato Under 13/12 Esordienti Fair Play Misti, vittoriosa per 3-1 contro l’Oratorio San Giovanni Battista.

Pareggio esterno per l’Under 14 maschile, che chiude sull’1-1 la sfida contro il Napoli grazie alla rete di Carini.

Non riescono invece a conquistare punti l’Under 16 e l’Under 15 maschili, entrambe sconfitte sul campo del Frosinone. Battute anche l’Under 17 femminile e l’Under 12 femminile impegnata nel campionato Under 11 Pulcini.

Palermo, tutti i risultati del settore giovanile e femminile

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 4ª giornata

Palermo Women-Colleferro Femminile 5-0
Marcatori: Dragotto, Gippetto, Di Salvo, Chirillo, Caravello.

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 8ª giornata

Avellino-Palermo 0-0

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 14 Regionale Maschile – Girone B, 4ª giornata

Palermo-Academy Palermo 1-2
Marcatrice: Costa.

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Frosinone-Palermo 3-2
Marcatori: Di Simone, Lima.

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

Frosinone-Palermo 3-1
Marcatore: Mandarino.

UNDER 15 FEMMINILE
Campionato Under 13 Esordienti Fair Play (9vs9) – Girone C, 1ª giornata

Palermo-Polisportiva Gonzaga 4-3

UNDER 14 MASCHILE
Campionato Under 14 Pro – Girone 1, 4ª giornata

Napoli-Palermo 1-1
Marcatore: Carini.

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Under 13 Esordienti Fair Play (9vs9) – Girone A, 1ª giornata

Palermo-Buon Pastore 4-0

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 13/12 Esordienti Fair Play Misti (9vs9) – Girone D, 1ª giornata

Palermo-Oratorio S. Giovanni Battista 3-1

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 11 Pulcini (7vs7) – Girone C, 1ª giornata

Palermo-S. Ernesto Christi Athleta 2-4

Il settore giovanile e femminile rosanero archivia così un fine settimana caratterizzato da risultati differenti, con il largo successo del Palermo Women e le vittorie delle formazioni più giovani. Per la Primavera, invece, l’attenzione si sposta sulle due amichevoli internazionali a Malta, un’importante opportunità di crescita in vista della ripresa del campionato.

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