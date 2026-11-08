Giornale di Sicilia: “Il Palermo degli invincibili, il miglior inizio di sempre in Serie B”

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a scrivere pagine importanti della propria storia. Dopo undici giornate di campionato, i rosanero sono ancora imbattuti e guidano la classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi. Un rendimento che rappresenta il miglior avvio di sempre del club in Serie B e conferma la solidità di una squadra capace di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il pareggio per 1-1 conquistato sul campo dell’Ascoli ha ulteriormente rafforzato la consapevolezza della formazione rosanero, che arriva alla sosta per le nazionali senza aver ancora conosciuto la sconfitta.





Palermo, undici partite senza sconfitte: eguagliato il record del 1995/96

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Alessandro Arena, sottolinea come il Palermo abbia raggiunto un traguardo storico.

Mai prima d’ora i rosanero avevano conquistato 27 punti nelle prime undici giornate di Serie B. L’attuale squadra ha inoltre eguagliato la partenza del Palermo della stagione 1995/96, quando arrivarono undici risultati utili consecutivi.

In quell’occasione, però, il bilancio era stato di quattro vittorie e sette pareggi, con la squadra che concluse successivamente il campionato al settimo posto.

Altre partenze senza sconfitte si erano registrate nelle stagioni 2003/04 e 2013/14, entrambe terminate con la promozione in Serie A. Nel primo caso, l’imbattibilità si interruppe alla quinta giornata con la sconfitta per 2-1 contro il Torino; nel secondo, già alla seconda giornata, con il ko per 2-1 contro l’Empoli.

Il dato attuale assume un valore ancora maggiore considerando il livello del campionato e la continuità mostrata dalla formazione di Inzaghi.

Solo il Sassuolo ha fatto meglio nell’era dei tre punti

Secondo i dati riportati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nell’era dei tre punti a vittoria soltanto una squadra ha ottenuto un rendimento superiore a quello del Palermo dopo undici giornate di Serie B, considerando le penalizzazioni.

Si tratta del Sassuolo della stagione 2012/13, capace di conquistare 28 punti.

La Juventus del 2006/07 ne aveva invece ottenuti 29 sul campo, ma il dato non viene considerato nella graduatoria a causa della penalizzazione di nove punti assegnata ai bianconeri all’inizio della stagione.

Entrambe le formazioni riuscirono successivamente a conquistare la promozione in Serie A.

Il Palermo proverà a seguire lo stesso percorso, consapevole che per raggiungere l’obiettivo sarà necessario mantenere lo spirito e la continuità mostrati nelle prime undici partite.

Sei rimonte in undici giornate: il Palermo non si arrende mai

La trasferta di Ascoli ha riproposto uno scenario già visto diverse volte in questa stagione.

Il Palermo ha sofferto nel primo tempo, subendo la pressione degli avversari e andando in svantaggio, prima di reagire nella ripresa grazie anche alle sostituzioni effettuate da Inzaghi.

Il pareggio firmato da Filippo Ranocchia ha permesso ai rosanero di recuperare un’altra situazione complicata.

Sono già sei le partite nelle quali il Palermo è passato in svantaggio, riuscendo sempre a conquistare punti.

Tre di queste si sono concluse con una vittoria, contro Padova, Empoli e Vicenza. Nelle altre tre, contro Avellino, Pisa e Ascoli, sono arrivati altrettanti pareggi.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’articolo di Alessandro Arena, questa capacità di reagire rappresenta uno dei principali punti di forza della squadra, anche se resta da migliorare l’approccio iniziale alle partite.

Inzaghi, il Palermo può migliorare ancora

L’attuale striscia di undici risultati utili consecutivi non rappresenta comunque la più lunga ottenuta da Inzaghi sulla panchina rosanero.

Nella passata stagione, infatti, il Palermo era rimasto imbattuto per quattordici incontri consecutivi, dall’1-1 contro l’Entella della tredicesima giornata fino al successo per 2-1 sul Pescara alla ventisettesima.

In quel periodo erano arrivate nove vittorie e cinque pareggi.

Per migliorare ulteriormente il rendimento, il Palermo dovrà soprattutto evitare di andare frequentemente in svantaggio e trovare maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti.

La qualità dei singoli e la gestione delle energie hanno finora permesso alla formazione rosanero di crescere nella seconda parte delle gare, quando gli avversari iniziano ad accusare la stanchezza.

Nell’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, emerge dunque il profilo di una squadra ancora perfezionabile, ma già capace di ottenere risultati di grande valore.

Il Palermo arriva alla sosta da capolista imbattuta, con 27 punti e sette lunghezze di vantaggio sull’Ascoli. Numeri che certificano il miglior inizio della sua storia in Serie B e alimentano le ambizioni di promozione in Serie A.