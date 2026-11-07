Primo gol in Serie B per Vasic: il rosanero in prestito al Südtirol a segno contro il Pisa
Prima gioia nel campionato cadetto per Aljosa Vasic. Il centrocampista di proprietà del Palermo, attualmente in prestito al Südtirol, ha trovato la sua prima rete in Serie B nella sfida contro il Pisa, valida per l’undicesima giornata.
Arriva una soddisfazione importante per Aljosa Vasic, centrocampista di proprietà del Palermo che sta vivendo la sua esperienza in prestito al Südtirol. Il calciatore ha infatti realizzato il suo primo gol in Serie B nella gara contro il Pisa, disputata nel pomeriggio di sabato 7 novembre.
La rete è arrivata al 33′ del primo tempo, quando Vasic ha risposto al vantaggio dei padroni di casa firmato da Tramoni al 26′, riportando il risultato in equilibrio sull’1-1.
Un gol significativo per il giocatore, che trova così la prima marcatura personale nel campionato cadetto con la maglia della formazione altoatesina.