Catanzaro, Sindaco Fiorita: «Contro il Palermo puntiamo a recuperare quasi tutta la capienza del Ceravolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2026
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Proseguono i lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il sindaco Nicola Fiorita ha fatto il punto sugli interventi in corso, indicando nella sfida contro il Palermo del prossimo 21 novembre una prima importante scadenza per il recupero della capienza dell’impianto.

La sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma il prossimo 21 novembre, rappresenterà un appuntamento importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per il futuro dello stadio Nicola Ceravolo. Proseguono infatti gli interventi di ammodernamento dell’impianto calabrese, con l’obiettivo di rendere nuovamente disponibili ampie porzioni delle tribune proprio in occasione dell’arrivo dei rosanero.


A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, intervenuto nel corso di una conferenza stampa di aggiornamento. Le sue dichiarazioni sono state riprese da USCatanzaro.net.

CATANZARO-PALERMO, FIORITA: «IL PRIMO STEP SARÀ IL 21 NOVEMBRE»

Il primo cittadino ha individuato proprio nella partita contro la formazione siciliana il primo traguardo del cronoprogramma, con la possibilità di recuperare gran parte della capienza dello stadio.

«Il primo step sarà il 21 novembre, quando il Catanzaro tornerà a giocare al Ceravolo e cercheremo di avere la tribuna fruibile in sua interezza o in larga parte».

Fiorita ha inoltre spiegato che, in quella occasione, i sostenitori giallorossi potrebbero tornare a occupare la curva Est, contribuendo ad aumentare ulteriormente la disponibilità dei posti.

I LAVORI AL CERAVOLO: IL PUNTO DEL SINDACO

Il sindaco ha illustrato anche lo stato di avanzamento degli interventi, rallentati inizialmente dalle condizioni meteorologiche. Dopo le difficoltà provocate dalle piogge, le attività sono riprese a ritmo sostenuto su diversi settori dell’impianto.

In particolare, sono stati avviati interventi sulla curva e sulla tribuna Ovest, mentre è arrivato il primo materiale destinato alla copertura della tribuna centrale. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori lavori strutturali e il completamento delle asfaltature nella zona della tribuna Est.

L’OBIETTIVO PER LA SFIDA CONTRO IL PALERMO

L’amministrazione comunale punta a completare i plinti nella zona della tribuna Ovest, così da consentire l’accesso anche a questo settore entro il 21 novembre.

La tribuna centrale e quella Est dovrebbero invece tornare completamente accessibili già nei giorni precedenti la partita.

Qualora non fosse possibile completare tutti gli interventi nei tempi previsti, resterà comunque garantita la disponibilità della tribuna centrale e della tribuna Est.

La sfida contro il Palermo diventa dunque una data di riferimento per il percorso di riqualificazione del Ceravolo, con l’obiettivo di restituire ai tifosi del Catanzaro uno stadio progressivamente più capiente e funzionale.

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