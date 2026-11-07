Giornale di Sicilia: “Ranocchia decisivo, Perin da Champions. Le pagelle di Ascoli-Palermo”

Il Palermo pareggia 1-1 sul campo dell’Ascoli e mantiene l’imbattibilità dopo undici giornate di Serie B. Nelle pagelle pubblicate dal Giornale di Sicilia, a firma di Luigi Butera, il protagonista assoluto tra i rosanero è Filippo Ranocchia, premiato con un 7 per il gol del pareggio e per l’impatto avuto sulla partita. Bene anche Perin, Ceccaroni e Johnsen, mentre Vavassori è il peggiore della formazione di Inzaghi.

Ranocchia cambia il Palermo, Perin decisivo

Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Ranocchia merita il voto più alto della squadra. Entrato all’intervallo al posto di Vavassori, il centrocampista dà immediatamente qualità alla manovra e trova la rete dell’1-1 con un inserimento da mezzala. Per lui un 7, accompagnato dal secondo gol stagionale dopo quello realizzato ad Arezzo.





Voto 6,5 per Perin, protagonista di una parata definita «da Champions» sulla conclusione di Silipo. Il portiere non ha responsabilità sulla rete di Brunori e, dopo l’intervento decisivo del primo tempo, vive una ripresa relativamente tranquilla.

Stesso voto per Ceccaroni, autore di una prestazione solida nel confronto con l’ex compagno Brunori. Il difensore, dopo essere stato sorpreso nell’azione del vantaggio ascolano, non sbaglia praticamente più nulla e si distingue anche per alcune iniziative offensive.

Tra i migliori figura anche Johnsen, valutato 6,5. Il norvegese è uno dei più intraprendenti, cerca spesso l’uno contro uno e sfiora il gol con una conclusione a giro nel primo tempo, pur mostrando qualche disattenzione in fase difensiva.

Vavassori insufficiente, Segre sottotono

Nelle valutazioni del Giornale di Sicilia, la nota più negativa riguarda Dominic Vavassori, che riceve 5. L’attaccante, condizionato dai problemi intestinali accusati prima della partita, non riesce a incidere e perde il pallone nell’azione dalla quale nasce il vantaggio dell’Ascoli. Inzaghi lo sostituisce all’intervallo con Ranocchia.

Insufficienza anche per Segre, valutato 5,5. Il centrocampista garantisce il consueto movimento, ma fatica a incidere sia nel pressing sia nella costruzione del gioco.

Sufficienza per Estevez, che alterna difficoltà e interventi energici, rimediando un’ammonizione che spinge Inzaghi a sostituirlo nella ripresa.

Pohjanpalo ancora a secco, Inzaghi corregge la squadra

Il Giornale di Sicilia assegna 6 a Joel Pohjanpalo, che non trova la rete per la quinta partita consecutiva. L’attaccante finlandese lavora molto per la squadra, partecipa all’azione del pareggio e cerca la conclusione in diverse occasioni, senza riuscire a interrompere il digiuno.

Voto 6 anche per Inzaghi. Il tecnico, nonostante le condizioni fisiche non ottimali, interviene all’intervallo passando al 4-3-3 con l’inserimento di Ranocchia. Una scelta che cambia l’andamento della partita e permette al Palermo di conquistare un punto importante.

Giudizio negativo, invece, per l’arbitro Rapuano, valutato 5,5 anche per un calcio d’angolo non assegnato ai rosanero nel finale.

Ascoli-Palermo 1-1, tutte le pagelle del Giornale di Sicilia

Calciatore Voto Perin 6,5 Cassandro 6 Peda 6 Ceccaroni 6,5 Augello 6 Segre 5,5 Mazzitelli 6 Estevez 6 Magnani SV Vavassori 5 Ranocchia 7 Hernani 6 Gomes 6 Johnsen 6,5 Pohjanpalo 6 Gabrielloni SV Allenatore Inzaghi 6 Arbitro Rapuano 5,5

Il quadro tracciato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia restituisce l’immagine di un Palermo in difficoltà nel primo tempo, ma capace di reagire grazie alle scelte dalla panchina e alla qualità dei singoli. Un pareggio che consente ai rosanero di arrivare alla sosta ancora imbattuti e in testa alla classifica.