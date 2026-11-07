Zauli: «Palermo favorito per la promozione in Serie A. Ascoli? Per batterlo servono grandi partite»

Il Palermo resta la principale candidata alla promozione in Serie A. Ne è convinto Lamberto Zauli, ex centrocampista rosanero, che in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Ascoli e Palermo, soffermandosi anche sulle possibili protagoniste della corsa alla massima serie.

Intervistato da Alessio Alaimo, Zauli ha espresso un giudizio positivo sul percorso delle due formazioni, sottolineando la qualità del gioco e la continuità dei risultati.





Zauli: «Palermo e Ascoli stanno dando continuità»

L’ex fantasista rosanero ha commentato il pareggio del Del Duca, dove la formazione di Filippo Inzaghi ha risposto con Ranocchia al vantaggio iniziale dell’ex capitano Matteo Brunori.

«Due squadre che giocano bene, per battere i bianconeri bisogna fare delle grandi partite. Per quanto riguarda la classifica è ancora troppo presto: entrambe stanno dando continuità e questo è un grande segnale».

Parole che evidenziano il valore dell’Ascoli di Francesco Tomei, capace di mettere in difficoltà la capolista, ma anche la solidità del Palermo, ancora imbattuto dopo undici giornate.

La corsa alla Serie A: Palermo davanti a tutte

Zauli non ha dubbi quando gli viene chiesto di indicare le favorite per la promozione.

«Palermo. Poi Verona e Cremonese possono venire su e lottare per il secondo posto».

Un’investitura importante per la squadra di Inzaghi, che ha raggiunto quota 27 punti in classifica e continua a guidare il campionato di Serie B.

Secondo l’ex rosanero, dunque, il Palermo parte davanti alle concorrenti, mentre Verona e Cremonese potrebbero inserirsi nella lotta per l’altro posto valido per la promozione diretta.

Zauli su Belotti e Modena: «È diventato il beniamino»

Nel corso dell’intervista, Zauli ha parlato anche di Andrea Belotti, protagonista con la maglia del Modena.

«Qualche anno fa era il centravanti della Nazionale. Sta giocando con umiltà, per i compagni e col sorriso. E stanno arrivando i risultati. Non tanto per i gol, ma per il modo in cui s’è approcciato alla categoria, è diventato il beniamino di Modena».

Un riconoscimento all’atteggiamento dell’attaccante, che sta vivendo una nuova esperienza nel campionato cadetto.

Vicenza, Zauli: «Deve costruire la salvezza al Menti»

L’ex calciatore ha infine analizzato la situazione del Vicenza, altra squadra alla quale è legato per il suo passato.

«Ha mantenuto il blocco dell’anno scorso e ha preso alcuni calciatori esperti per la categoria. Sicuramente il Vicenza deve allontanarsi il più possibile dalla zona salvezza, dovrà lottare partita dopo partita. E soprattutto in casa, al Menti, è importante fare punti e costruire la salvezza».