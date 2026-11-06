Serie B, classifica aggiornata dopo Ascoli-Palermo 1-1: rosanero sempre primi a 27 punti, +7 su Modena e Ascoli

Il Palermo mantiene l’imbattibilità stagionale e conquista un punto prezioso allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, la formazione di Filippo Inzaghi pareggia 1-1 contro l’Ascoli di Tomei, al termine di una partita complicata soprattutto nella prima frazione di gioco.

A decidere l’incontro sono le reti dell’ex rosanero Matteo Brunori, a segno al 20′, e di Filippo Ranocchia, che nella ripresa firma il pareggio al 55′.





Con questo risultato il Palermo sale a 27 punti in 11 partite, conservando il primo posto in classifica e portandosi momentaneamente a sette lunghezze dal Modena, che deve ancora disputare il proprio incontro. L’Ascoli raggiunge invece quota 20 punti, agganciando proprio gli emiliani al secondo posto.

Primo tempo: Brunori colpisce il Palermo, Perin evita il raddoppio

L’avvio di gara vede un Ascoli particolarmente aggressivo. Già al 3′ Brunori trova la via della rete, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

I padroni di casa continuano a rendersi pericolosi, prima con Guiebre e successivamente con Venuti, che al 15′ sfiora il vantaggio con un colpo di testa.

Il gol arriva al 20′. Vavassori perde un pallone sulla trequarti, Acampora serve in profondità Guiebre e quest’ultimo mette al centro per Brunori, che da pochi passi batte Perin e porta avanti i bianconeri.

L’ex capitano del Palermo trova così la rete contro la sua vecchia squadra, complicando i piani degli uomini di Inzaghi.

I rosanero provano a reagire con Pohjanpalo e Johnsen, ma faticano a trovare precisione negli ultimi metri.

Al 30′ è ancora l’Ascoli a sfiorare il raddoppio: Silipo rientra sul sinistro e calcia verso la porta, trovando una grande risposta di Perin.

Il primo tempo termina sull’1-0, con il Palermo chiamato a cambiare passo nella ripresa.

Secondo tempo: Ranocchia entra e firma il pareggio

All’intervallo Inzaghi decide di intervenire sull’assetto della squadra, inserendo Ranocchia al posto di Vavassori.

Il Palermo rientra in campo con un atteggiamento più propositivo. Al 50′ Hernani va vicino al pareggio, ma Vitale è bravo a respingere la conclusione del centrocampista brasiliano.

Cinque minuti dopo arriva l’episodio decisivo.

Al 55′ Cassandro trova un preciso passaggio in profondità per Ranocchia, che con un destro incrociato di prima intenzione supera Vitale e firma l’1-1.

Il centrocampista rosanero lascia immediatamente il segno, premiando la scelta di Inzaghi.

Il Palermo prova a sfruttare il momento favorevole, mentre l’Ascoli cerca di rendersi pericoloso in ripartenza.

Al 63′ Inzaghi inserisce Mazzitelli e Gomes al posto di Segre e Hernani. Successivamente arriva anche il turno di Gabrielloni, che prende il posto di Pohjanpalo.

I padroni di casa sfiorano il nuovo vantaggio al 68′, quando Brunori conclude alto dopo un’azione sviluppata sulla fascia sinistra.

Al 73′ è invece Estevez a provarci dalla distanza, con un tiro che termina di poco a lato.

Nel finale le due formazioni non riescono a trovare il guizzo decisivo e la partita si chiude sull’1-1.

Palermo ancora imbattuto: 27 punti e primato consolidato

Il pareggio del Del Duca permette al Palermo di proseguire la propria striscia positiva in campionato.

Dopo undici giornate, la squadra di Filippo Inzaghi ha conquistato 8 vittorie e 3 pareggi, senza conoscere sconfitte.

I rosanero salgono a quota 27 punti e mantengono il comando della classifica, con sette lunghezze di vantaggio su Modena e Ascoli, entrambe a quota 20. Gli emiliani, tuttavia, hanno una partita in meno.

Per l’Ascoli si tratta di un punto importante contro la capolista, mentre il Palermo conferma la propria capacità di reagire alle difficoltà, evitando la prima sconfitta stagionale grazie alla rete di Ranocchia.

Serie B, la classifica aggiornata dopo Ascoli-Palermo 1-1

Classifica provvisoria dell’11ª giornata, venerdì 6 novembre 2026. Punti e partite giocate.

Pos. Squadra PG Punti 1 Palermo 11 27 2 Ascoli 11 20 3 Modena 10 20 4 Mantova 10 18 5 Avellino 10 15 6 Benevento 10 15 7 Verona 10 15 8 Pisa 10 15 9 Padova 10 14 10 Südtirol 10 14 11 Cremonese 10 12 12 Cesena 10 12 13 Arezzo 10 11 14 Virtus Entella 10 10 15 Carrarese 10 10 16 Juve Stabia* 10 9 17 L.R. Vicenza 10 9 18 Empoli 10 8 19 Sampdoria 10 8 20 Catanzaro 10 6

Juve Stabia penalizzata di 4 punti.

La classifica resta provvisoria in attesa delle altre nove partite dell’undicesima giornata.