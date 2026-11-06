Ascoli-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi dopo la sfida del Del Duca

Nella scalata verso il grande obiettivo, il Palermo di Inzaghi si trova davanti lo scalino bianconero dell’Ascoli. L’inarrestabile gruppo rosanero dell’ex tecnico del Pisa, che nonostante la febbre siede in panchina, cambia qualche tassello rispetto alla vittoria al Barbera contro il Vicenza. Estevez va a occupare il posto di Ranocchia in mezzo al campo. In difesa, la coppia è composta da Peda e Ceccaroni.

È una gara approcciata male dai rosanero. L’Ascoli gioca a testa alta e, per certi tratti, è padrone del campo. A sbloccarla è proprio Matteo Brunori, con il più facile dei tap-in. A rimetterla in piedi è Filippo Ranocchia, con un gol da attaccante vero. Alla fine termina in pareggio, un risultato che accontenta entrambe le compagini.





Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

PERIN 6: sul gol di Brunori è incolpevole, mentre compie un miracolo sul mancino di Silipo al 30’. Per il resto, viene chiamato in causa poche altre volte.

AUGELLO 6: Silipo lo mette in difficoltà svariate volte. In fase di spinta è più propositivo, percorrendo la fascia ininterrottamente per tutti i 90 minuti. Una gara, però, che non va oltre la sufficienza.

PEDA 6: non è uno dei suoi migliori approcci alla gara. È meno lucido del solito, ma riesce a limitare gli errori, con l’Ascoli che non crea altre grandi occasioni.

CECCARONI 6,5: forse il migliore dei suoi. Compie diverse chiusure determinanti e non ha colpe in occasione del gol di Brunori. Partita da leader.

CASSANDRO 6,5: dal suo lato arriva il vantaggio firmato da Brunori. Un’imbucata che avrebbe certamente potuto leggere meglio. È suo, però, l’ottimo assist confezionato per Ranocchia. Nel complesso, una gara all’altezza.

ESTEVEZ 6: nel primo tempo è impalpabile. Tocca pochi palloni e non riesce mai a farsi trovare libero per ricevere. Cresce nella seconda frazione, recuperando diverse volte la sfera. Gara sufficiente. Dal 77’ MAGNANI S.V.

SEGRE 5: tantissimi errori tecnici da parte del numero 8 nella prima frazione di gioco. Una prestazione inferiore rispetto al suo solito. Dal 63’ MAZZITELLI 6: ingresso altalenante il suo, fatto di errori e giocate positive.

HERNANI 5,5: il più propositivo dei suoi nei primi minuti di gioco. Si divora un gol facile nei primi minuti del secondo tempo e cala con il passare dei minuti. Dal 63’ GOMES 5,5: incide poco, toccando pochi palloni. Non uno dei suoi migliori ingressi.

JOHNSEN 6: sono suoi due dei tiri verso la porta dei bianconeri nella prima frazione. Cerca sempre di creare qualcosa, ma questa volta non trova la giocata vincente. Buona prestazione nel complesso.

VAVASSORI 5,5: approccio al match diverso dal solito. Tanti errori di scelta e poco incisivo fin dai primi minuti, forse non al meglio della forma. Dal 46’ RANOCCHIA 7: entra e incide, non solo realizzando la rete del pareggio al 55’, ma anche offrendo nuove soluzioni di gioco. Poi il match si sposta sul piano fisico.

POHJANPALO 5: diverse occasioni limpide, questa volta, per l’ex Venezia. Errori pesanti e insoliti per un bomber del suo calibro. In difficoltà. Dal 72’ GABRIELLONI 6: buon ingresso, si propone spesso in avanti, creando nuove soluzioni.

ALL. INZAGHI 6: è un Palermo che approccia male il match. È poco aggressivo e, in certi momenti, in balia degli avversari. Riesce a riprendere una gara complicata, ma quello dello svantaggio iniziale comincia a essere un tema da analizzare seriamente.