Ascoli-Palermo, i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 6, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Il Palermo si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20.30 per affrontare l’Ascoli in trasferta. In vista della gara, sono stati diramati i convocati rosanero per l’impegno contro la formazione marchigiana.

Di seguito l’elenco completo dei 20 calciatori a disposizione:


Portieri: Perin (1), Nespola (12), Fortin (14).

Difensori: Augello (3), Peda (29), Ceccaroni (32), Bozzolan (33), Cassandro (84), Magnani (96).

Centrocampisti: Gomes (6), Segre (8), Ranocchia (10), Hernani (23), Estévez (24), Mazzitelli (36).

Attaccanti: Vavassori (9), Gyasi (11), Johnsen (17), Pohjanpalo (20), Gabrielloni (99).

Appuntamento alle 20.30 per una sfida importante per il cammino dei rosanero.

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