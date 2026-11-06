Ascoli-Palermo, i convocati di Inzaghi
Il Palermo si prepara a scendere in campo questa sera alle ore 20.30 per affrontare l’Ascoli in trasferta. In vista della gara, sono stati diramati i convocati rosanero per l’impegno contro la formazione marchigiana.
Di seguito l’elenco completo dei 20 calciatori a disposizione:
Portieri: Perin (1), Nespola (12), Fortin (14).
Difensori: Augello (3), Peda (29), Ceccaroni (32), Bozzolan (33), Cassandro (84), Magnani (96).
Centrocampisti: Gomes (6), Segre (8), Ranocchia (10), Hernani (23), Estévez (24), Mazzitelli (36).
Attaccanti: Vavassori (9), Gyasi (11), Johnsen (17), Pohjanpalo (20), Gabrielloni (99).
Appuntamento alle 20.30 per una sfida importante per il cammino dei rosanero.