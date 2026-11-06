Corriere dello Sport: “Ascoli-Palermo, Tomei carica i suoi: «Inzaghi ha due squadre a disposizione, ma non ci snatureremo»”

L’Ascoli sogna l’impresa contro la capolista Palermo. Questa sera, allo stadio Del Duca, la formazione allenata da Francesco Tomei proverà a fermare la corsa dei rosanero, ancora imbattuti dopo dieci giornate di campionato. Una sfida d’alta classifica che metterà di fronte la migliore difesa della Serie B e l’attacco più prolifico della categoria, davanti a uno stadio esaurito.

A presentare il confronto è Giancarlo Febbo sulle pagine del Corriere dello Sport, soffermandosi sull’entusiasmo della piazza marchigiana e sulle dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della partita.





Ascoli-Palermo, la migliore difesa sfida il migliore attacco

La squadra di Filippo Inzaghi arriva al Del Duca con numeri importanti: otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci partite, per un totale di 26 punti.

Il Palermo ha conquistato l’80% degli incontri disputati ed è l’unica formazione ancora imbattuta in Serie B. I rosanero vantano inoltre il miglior attacco del torneo, con 24 reti realizzate.

Dall’altra parte, l’Ascoli occupa il terzo posto con 19 punti, un risultato particolarmente significativo per una squadra neopromossa.

Il principale punto di forza della formazione marchigiana è la solidità difensiva: appena sei gol subiti, il dato migliore del campionato.

Come sottolinea Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, l’impresa si presenta complicata, ma l’organizzazione e l’intensità del gioco di Tomei potrebbero creare difficoltà anche alla capolista.

Del Duca esaurito, Tomei: «La città risponde sempre in maniera straordinaria»

La partita si disputerà in un’atmosfera particolarmente calda.

Lo stadio Del Duca farà registrare il tutto esaurito, con circa 15mila spettatori attesi sugli spalti e quasi 500 sostenitori rosanero nel settore ospiti, secondo i dati riportati dal quotidiano.

Un contesto che rappresenterà una spinta importante per la formazione bianconera.

Tomei ha sottolineato il legame costruito tra la squadra e la tifoseria:

«Sarà bello vedere lo stadio pieno, con bambini e famiglie sugli spalti. La città risponde sempre in maniera straordinaria. Sono felicissimo di lavorare qui ad Ascoli, si è creata una bella empatia, alimentata anche dai risultati raggiunti. Adesso, però, dobbiamo continuare a restare uniti e mantenere i piedi per terra, perché le insidie sono sempre dietro l’angolo».

Il tecnico vuole trasformare l’entusiasmo dell’ambiente in un’ulteriore motivazione, senza perdere di vista le difficoltà dell’impegno.

Tomei: «Il Palermo può metterti in difficoltà in qualsiasi momento»

L’allenatore dell’Ascoli ha riconosciuto apertamente il valore della formazione rosanero, sottolineando soprattutto la profondità dell’organico a disposizione di Inzaghi.

«Il Palermo sta viaggiando a ritmi molto elevati, è una squadra attrezzatissima e la classifica lo conferma. Ha la capacità di metterti in difficoltà in qualsiasi momento, anche perché Inzaghi può contare su due formazioni. Dovremo quindi mantenere altissima la concentrazione, senza concederci distrazioni».

Parole che evidenziano il rispetto per una squadra costruita con l’obiettivo della promozione in Serie A.

Tomei, tuttavia, non intende rinunciare alla propria filosofia di gioco.

«Affronteremo la gara cercando di esprimere il nostro calcio, senza snaturarci. Gli stimoli non mancano e proveremo a fare il massimo, con l’auspicio che possa venir fuori una bella partita».

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Giancarlo Febbo, l’Ascoli proverà dunque a mettere in difficoltà il Palermo attraverso le caratteristiche che gli hanno permesso di raggiungere il terzo posto, senza modificare radicalmente il proprio assetto.

Ascoli, Damiani recuperato: Tomei valuta le scelte

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico bianconero non ha fornito indicazioni definitive.

La possibilità di alternare diversi interpreti senza modificare gli equilibri della squadra rappresenta una delle risorse a disposizione dell’allenatore.

Arrivano intanto notizie incoraggianti sulle condizioni di Samuele Damiani, ex centrocampista del Palermo, reduce da un problema muscolare.

«I ragazzi stanno tutti bene. Anche Damiani ha recuperato dall’affaticamento agli adduttori e lo valuteremo all’ultimo momento».

Il recupero del centrocampista amplia le possibilità di scelta dello staff tecnico, che prenderà le decisioni definitive a ridosso del fischio d’inizio.

Tomei: «Le sostituzioni possono rivelarsi decisive»

Un altro aspetto sul quale Tomei ha richiamato l’attenzione riguarda la gestione della partita.

Contro un avversario come il Palermo, la capacità di intervenire durante l’incontro potrebbe risultare determinante.

«In un campionato come questo, inoltre, le sostituzioni possono spesso rivelarsi decisive, quindi dovrò essere bravo io a leggere la partita».

Come evidenzia Giancarlo Febbo sul Corriere dello Sport, il tecnico dell’Ascoli considera la possibilità di cambiare gli interpreti a gara in corso una risorsa importante, soprattutto in un confronto nel quale ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

La formazione marchigiana si prepara così a sfidare la capolista con entusiasmo e consapevolezza, cercando di sfruttare la spinta del Del Duca e la propria organizzazione di gioco.

Il Palermo, dal canto suo, proverà a confermare l’imbattibilità e a proseguire la propria corsa in vetta alla classifica.