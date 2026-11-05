Ascoli-Palermo: al “Del Duca” previsti 480 tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Il Palermo non sarà solo nella trasferta di Ascoli. In occasione della gara in programma domani, venerdì 6 novembre, alle 20:30, la squadra di Filippo Inzaghi potrà contare anche sul supporto dei propri sostenitori, pronti a raggiungere le Marche per l’undicesima giornata di Serie B.

Saranno 480 i tifosi rosanero presenti nel settore ospiti dello stadio “Del Duca”. Questo è il dato definitivo emerso al termine della prevendita, chiusa alle 19:00 di giovedì 5 novembre. La partita si preannuncia particolarmente partecipata anche sugli spalti di casa: sono infatti quasi 15.000 gli spettatori previsti, con i settori riservati ai sostenitori bianconeri già esauriti.


Una cornice di pubblico importante per una sfida molto attesa, nella quale anche il Palermo potrà contare su una rappresentanza di tifosi pronta a sostenerlo lontano dal Barbera.

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