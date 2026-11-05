D’Angelo presenta Ascoli-Palermo: «Hanno uno dei migliori giochi della Serie B. Alternative a Cassandro? Abbiamo Peda e Gyasi»

Maurizio D’Angelo, viceallenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, in programma domani sera allo stadio Del Duca. Il tecnico, che ha sostituito Filippo Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite, si è soffermato sulle possibili soluzioni per sostituire Cassandro, sull’episodio del gol subito da calcio d’angolo e sulle difficoltà della trasferta marchigiana.

«Per quanto riguarda Cassandro, abbiamo come soluzioni sia Peda che Gyasi. Abbiamo le nostre scelte da fare. Sul gol da calcio d’angolo c’è stato un blocco, con Peda che è stato spinto verso il portiere, quindi sono riusciti a saltare nello spazio che si è creato. Ci siamo parlati e abbiamo lavorato anche su questo».





D’Angelo ha poi analizzato il tipo di partita che attende i rosanero contro l’Ascoli: «Affronteremo una squadra che ha uno dei migliori giochi della Serie B. Hanno entusiasmo e sono consapevoli del loro gioco. Dobbiamo cercare di creare più pericoli possibili, sapendo qual è la nostra forza e cosa fare per metterli in difficoltà».