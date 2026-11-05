Repubblica Palermo: “Pierozzi operato alla spalla, recupero lungo. Inzaghi prepara l’Ascoli tra assenze e scelte obbligate”

L’intervento chirurgico alla spalla sinistra di Niccolò Pierozzi è perfettamente riuscito. Il terzino del Palermo è stato operato per stabilizzare l’articolazione dopo la lussazione riportata durante il secondo tempo della trasferta contro il Pisa. Il club rosanero non ha ancora comunicato i tempi necessari per il recupero, ma l’assenza del difensore si preannuncia prolungata.

A fare il punto sull’infermeria e sulle possibili scelte di formazione in vista della trasferta contro l’Ascoli è Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, soffermandosi anche sulle condizioni di Palumbo, Barba e Strefezza.





Palermo, Pierozzi operato: il messaggio ai tifosi

L’operazione alla spalla sinistra di Pierozzi si è conclusa positivamente. Adesso il difensore dovrà affrontare il percorso riabilitativo prima di poter tornare a disposizione di Filippo Inzaghi.

Non esiste ancora una data ufficiale per il rientro, ma l’intervento lascia prevedere uno stop non breve, come già accaduto al portiere Jesse Joronen, sottoposto in precedenza a un’operazione alla spalla.

Dopo l’intervento, Pierozzi ha voluto rivolgere un messaggio ai sostenitori rosanero attraverso i propri canali social:

«Un dispiacere enorme lasciare la squadra in questo momento, ma il percorso per rientrare è già iniziato. Vi voglio bene, ci vediamo presto».

Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il terzino aveva già accusato un problema alla stessa spalla a metà ottobre.

In quell’occasione, a causa dei postumi di un trauma contusivo, aveva saltato la trasferta di Mantova. Nonostante una fasciatura protettiva, il dolore persisteva e lo staff aveva preferito evitare rischi.

Anche il gemello Edoardo Pierozzi costretto all’intervento

Una curiosa e sfortunata coincidenza riguarda anche il fratello gemello di Niccolò, Edoardo Pierozzi, ex calciatore del Palermo e attualmente in forza al Benevento.

Anche il difensore della formazione campana ha riportato un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico.

Edoardo si era fermato il 24 ottobre per un problema alla coscia destra. Dopo un consulto effettuato il 2 novembre presso il centro medico Isokinetic di Bologna, è stata indicata la necessità di operare la lesione al tendine del bicipite femorale.

L’intervento è stato programmato per il 5 novembre in Finlandia.

Due situazioni differenti, dunque, ma accomunate dalla necessità di ricorrere alla chirurgia nello stesso periodo.

Palermo, Inzaghi fermato dalla tonsillite: D’Angelo guida l’allenamento

Nel frattempo il Palermo continua a preparare la partita contro l’Ascoli, in programma venerdì sera allo stadio Del Duca.

Filippo Inzaghi non ha diretto l’ultima seduta al Palermo CFA di Torretta a causa di una tonsillite.

A guidare l’allenamento è stato il vice Maurizio D’Angelo, che ha proseguito il programma di lavoro previsto in vista dell’undicesima giornata di Serie B.

Secondo quanto riferisce Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, il tecnico dovrà fare ancora a meno di Antonio Palumbo e Federico Barba.

Le condizioni di entrambi sono in miglioramento, ma il loro rientro in gruppo potrebbe concretizzarsi soltanto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Strefezza, possibile rientro nella seconda metà di novembre

Arrivano invece indicazioni incoraggianti per Gabriel Strefezza.

L’attaccante sta proseguendo il proprio percorso di recupero e potrebbe tornare tra i disponibili nella seconda metà di novembre.

Un possibile rientro che permetterebbe al Palermo di recuperare un’importante alternativa offensiva dopo settimane caratterizzate da diverse assenze.

La situazione sarà comunque valutata in base all’evoluzione delle condizioni fisiche del calciatore.

Ascoli-Palermo, Cassandro a destra e Peda favorito su Magnani

Le assenze condizionano anche le possibili scelte di formazione.

Con Pierozzi indisponibile, Tommaso Cassandro è destinato a un impiego particolarmente intenso sulla fascia destra.

Secondo le indicazioni riportate da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, davanti al portiere Perin dovrebbe trovare spazio una linea difensiva composta da Cassandro a destra, Peda e Ceccaroni al centro e Augello sulla corsia sinistra.

Peda appare attualmente favorito su Magnani per occupare il ruolo di centrale destro al posto dell’infortunato Bani.

A centrocampo si va verso la conferma di Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti potrebbero agire Vavassori, Hernani e Johnsen.

Il riferimento offensivo sarebbe ancora una volta Joel Pohjanpalo, alla ricerca del ritorno al gol dopo quattro partite senza segnare in campionato.

Si tratta comunque di indicazioni della vigilia, in attesa delle decisioni definitive dello staff tecnico.

Ascoli-Palermo, arbitra Rapuano

La sfida tra Ascoli e Palermo sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Per i rosanero si tratta di un appuntamento importante per consolidare il primato in classifica, nonostante le difficoltà legate agli infortuni.

Inzaghi dovrà trovare le soluzioni migliori con gli uomini attualmente disponibili, mentre l’infermeria continua a rappresentare uno dei principali temi di questa fase della stagione.