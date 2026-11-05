Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia il centrocampo a tre per l’Ascoli. Peda-Magnani, è ballottaggio in difesa”

Il Palermo prepara le ultime mosse in vista della trasferta contro l’Ascoli, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. Le prove tattiche effettuate durante gli allenamenti lasciano aperta la possibilità di un cambiamento a centrocampo, mentre in difesa resta da sciogliere il dubbio legato al sostituto dell’infortunato Mattia Bani.

Come riferisce Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, lo staff rosanero ha lavorato con continuità su un centrocampo a tre, soluzione che potrebbe rappresentare un’alternativa tattica oppure essere adottata fin dall’inizio, come già accaduto nella trasferta contro il Pisa.





Palermo, prove di centrocampo a tre: Estevez regista

Durante l’allenamento di ieri, il Palermo ha sperimentato una disposizione con tre centrocampisti.

Davanti alla difesa è stato impiegato Estevez nel ruolo di regista, affiancato da Mazzitelli ed Hernani come mezzali avanzate.

Una soluzione che potrebbe offrire maggiore presenza nella zona centrale del campo e permettere ai rosanero di adattarsi alle caratteristiche dell’Ascoli.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sarà soprattutto la rifinitura odierna a fornire indicazioni più precise sulle intenzioni dello staff tecnico.

Resta infatti da capire se il centrocampo a tre sia destinato a rappresentare un piano alternativo oppure una scelta da adottare già dal primo minuto.

Vavassori sottopunta, Pohjanpalo e Johnsen in attacco

Le prove tattiche hanno riguardato anche il reparto offensivo.

Nella seduta di ieri sono stati schierati Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen, ma con una disposizione differente rispetto a un tradizionale tridente.

Il giovane attaccante di proprietà dell’Atalanta, infatti, non ha agito in posizione defilata, ma è stato utilizzato alle spalle dei compagni, con compiti da sottopunta.

Una soluzione che consentirebbe a Vavassori di muoversi tra le linee e sfruttare gli spazi creati dai movimenti di Pohjanpalo e Johnsen.

L’eventuale utilizzo di questa disposizione sarà valutato nelle ultime ore che precedono la partita.

Palermo, Peda e Magnani si contendono il posto di Bani

Un altro dubbio riguarda la composizione della difesa.

Con Mattia Bani indisponibile per infortunio, resta aperto il ballottaggio tra Peda e Magnani per una maglia da titolare.

Entrambi rappresentano possibili alternative per completare il reparto arretrato in una sfida particolarmente impegnativa contro la formazione allenata da Francesco Tomei.

Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio La Rosa, alla seduta di ieri hanno partecipato anche due o tre elementi del settore giovanile, chiamati a integrare il gruppo a causa delle numerose assenze.

Non erano disponibili neppure Barba e Palumbo, il cui rientro è atteso dopo la sosta per le Nazionali.

Johnsen miglior giocatore del Palermo a ottobre

Intanto, arriva un riconoscimento per Dennis Johnsen.

L’attaccante norvegese è stato eletto miglior giocatore del Palermo del mese di ottobre attraverso le votazioni espresse dai tifosi sull’applicazione ufficiale del club.

Un premio che testimonia l’apprezzamento dei sostenitori rosanero per il rendimento del numero 17, protagonista di un avvio di stagione particolarmente positivo.

Johnsen si prepara ora alla trasferta di Ascoli con l’obiettivo di proseguire il proprio momento favorevole.

Ascoli-Palermo, oltre 400 biglietti venduti nel settore ospiti

Cresce anche la presenza annunciata dei tifosi rosanero al Del Duca.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sono oltre 400 i biglietti acquistati per il settore ospiti in vista della partita di venerdì.

La disponibilità complessiva è di 900 posti, riservati ai possessori del programma di fidelizzazione del Palermo.

La squadra di Inzaghi potrà dunque contare anche sul sostegno dei propri tifosi in una trasferta importante per la corsa ai vertici della classifica.

Prima della partenza, però, resta da completare la preparazione e sciogliere gli ultimi dubbi tattici: il centrocampo a tre e il ballottaggio Peda-Magnani rappresentano le principali questioni ancora aperte.