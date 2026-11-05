Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen dà la scossa: sette gol e reti decisive. Inzaghi si affida al norvegese contro l’Ascoli”
Dennis Johnsen è diventato uno degli uomini simbolo del Palermo di Filippo Inzaghi. Non soltanto per i sette gol realizzati nelle prime dieci giornate di Serie B, ma soprattutto per la capacità di incidere nei momenti più delicati delle partite. Le sue reti hanno spesso permesso ai rosanero di sbloccare il risultato o di reagire alle difficoltà, confermando il peso tecnico ed emotivo dell’attaccante norvegese.
A sottolinearlo è Alessandro Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, in un approfondimento dedicato al rendimento del numero 17 e alla sua importanza nella corsa del Palermo, atteso venerdì dalla difficile trasferta contro l’Ascoli.
Palermo, Johnsen decisivo: sei gol su sette arrivati nei momenti chiave
Il dato più significativo riguarda il momento delle partite nel quale Johnsen riesce a lasciare il segno.
Delle sette reti realizzate in campionato, ben sei sono state le prime marcature del Palermo nei rispettivi incontri.
L’unica eccezione è rappresentata dalla trasferta di Empoli, nella quale il norvegese ha firmato il terzo gol della formazione rosanero.
Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, contro Juve Stabia, Arezzo e Carrarese è stato proprio Johnsen a sbloccare il risultato.
Contro Avellino e Vicenza, invece, il numero 17 ha segnato la rete del pareggio, consentendo alla squadra di rimettere in equilibrio due partite complicate.
A Pisa, infine, il suo gol ha accorciato le distanze e dato il via alla rimonta rosanero.
Un rendimento che testimonia la capacità dell’attaccante di assumersi responsabilità nei momenti di maggiore difficoltà.
Johnsen supera il suo record personale: sette reti in dieci giornate
Il gol realizzato contro il Vicenza ha permesso a Johnsen di raggiungere quota sette marcature in campionato, superando il precedente primato personale stabilito nella stagione 2024/25 con la Cremonese.
Un traguardo raggiunto dopo appena dieci giornate, a conferma dell’impatto avuto dal norvegese sul nuovo Palermo di Inzaghi.
La rete contro i biancorossi è arrivata in un momento particolarmente importante.
Dopo il vantaggio iniziale del Vicenza, Johnsen aveva già trovato la via del gol dopo circa mezz’ora, ma la sua conclusione era stata annullata per un fuorigioco millimetrico.
Il numero 17 non si è però lasciato condizionare dall’episodio.
Poco prima dell’intervallo si è fatto trovare pronto su un pallone vagante in area di rigore, depositandolo nella porta rimasta sguarnita e riportando il risultato in parità.
Una rete fondamentale per permettere al Palermo di affrontare la ripresa con maggiore fiducia, prima della doppietta decisiva di Dominic Vavassori.
Johnsen e Vavassori, la coppia che trascina il Palermo
Come sottolinea il Giornale di Sicilia nell’articolo firmato da Alessandro Arena, il rendimento di Johnsen si inserisce in una settimana particolarmente positiva per l’attacco rosanero.
Il norvegese ha segnato tre reti nelle ultime tre partite, trovando il gol in tre incontri consecutivi per la prima volta da quando gioca in Serie B.
Ancora più lunga la serie positiva di Vavassori, arrivato a cinque partite consecutive a segno.
Due giocatori con caratteristiche differenti, ma entrambi capaci di incidere con continuità e di garantire soluzioni offensive alla squadra di Inzaghi.
Johnsen, in particolare, si distingue per la capacità di creare superiorità numerica, attaccare gli spazi e trovare giocate decisive anche quando il Palermo incontra difficoltà nello sviluppo della manovra.
Ascoli-Palermo, Johnsen chiamato a un’altra prova importante
Il prossimo ostacolo sarà l’Ascoli di Francesco Tomei, formazione che può vantare la migliore difesa del campionato.
I bianconeri hanno subito soltanto sei reti nelle prime dieci giornate, confermandosi una squadra particolarmente organizzata nella fase di non possesso.
Per il Palermo, dunque, sarà fondamentale sfruttare al meglio le occasioni che riuscirà a costruire.
Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, proprio in una partita di questo tipo Johnsen dovrà aggiungere alla consueta qualità tecnica anche lucidità e capacità di scegliere il momento giusto per incidere.
Contro una difesa così solida, infatti, potrebbe non essere sufficiente farsi trovare nella posizione corretta: serviranno intuizioni, giocate individuali e precisione negli ultimi metri.
Il Palermo si affida ancora una volta al talento del norvegese, diventato uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione.
Con sette reti già all’attivo e un ruolo determinante nelle rimonte rosanero, Johnsen proverà a confermarsi anche al Del Duca, in una sfida che potrebbe offrire indicazioni importanti sulla corsa alla promozione.