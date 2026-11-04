Palermo, Pohjanpalo convocato dalla Finlandia per i prossimi impegni internazionali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (27)

Nuova convocazione in Nazionale per Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo è stato inserito dal commissario tecnico della Finlandia, Jacob Friis, nella lista dei calciatori selezionati per i prossimi impegni internazionali di novembre.

La convocazione è stata ufficializzata dalla Federazione calcistica finlandese attraverso i propri canali social.


La Finlandia affronterà l’Albania giovedì 12 novembre e San Marino domenica 15 novembre, in occasione della prossima finestra dedicata alle Nazionali.

Pohjanpalo raggiungerà quindi il ritiro della selezione finlandese durante la sosta, per poi tornare a disposizione del Palermo di Filippo Inzaghi al termine degli impegni internazionali.

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