Vicenza, Brighenti suona la carica dopo la sconfitta di Palermo: “Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da li”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
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Continua il momento negativo del Vicenza che, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Palermo, si ritrova al 17° posto in classifica. Attraverso i propri canali social, il difensore biancorosso Nicolò Brighenti ha voluto lanciare un messaggio per incoraggiare l’ambiente e invitare tutti a non mollare.

«Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì». Queste le parole del difensore, autore del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio i veneti al “Barbera”. Un messaggio rivolto a squadra e tifosi, chiamati a reagire dopo l’ennesimo risultato negativo. All’orizzonte c’è già la sfida contro la Cremonese, un appuntamento importante per provare a invertire la rotta.


 

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