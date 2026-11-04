Avellino, Cheddira: «Cercavo un progetto importante, qui si vive di calcio. Derby? Una partita speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 4, 2026
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In vista del match tra Avellino e Benevento, valido per l’11ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, l’attaccante biancoverde Walid Cheddira ha parlato ai microfoni di Espresso Cadetto. Il classe 1998 ha spiegato la sua scelta di scendere di categoria, volgendo poi lo sguardo al derby contro i giallorossi.

«Non mi aspettavo di scendere in Serie B, perché avevo molte richieste in massima serie, ma erano tutte in prestito – ha dichiarato Cheddira -. Io cercavo un progetto a lungo termine, in cui avere la possibilità di esprimermi al meglio».


L’attaccante ha poi spiegato il motivo per cui ha scelto i biancoverdi: «Si è presentato l’Avellino con una proposta importante, hanno fatto uno sforzo notevole per accontentarmi e quindi mi sono catapultato in questa realtà. Mi sto trovando molto bene, è una società seria e organizzata»

E sul suo ambientamento ad Avellino: «La piazza vive di calcio, porta tantissimi tifosi allo stadio e in città si parla solo dell’Avellino. Anche con i compagni ho un rapporto splendido, così come con mister Nesta e il suo staff: sono molto contento della scelta fatta»

Infine, Cheddira lancia uno sguardo al derby contro il Benevento: «E’ una sfida molto attesa. Già da dopo il match con il Pisa abbiamo iniziato a parlarne, qui ad Avellino è molto sentita. Tutti i derby sono partite diverse dalle altre, dovremo dare ancora di più per tornare a casa con punti pesanti»

 

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