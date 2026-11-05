Corriere dello Sport: “Palermo, Pohjanpalo ha fame di gol: il finlandese vuole interrompere il digiuno contro l’Ascoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (18)

Joel Pohjanpalo vuole tornare a segnare. L’attaccante del Palermo non trova la rete in campionato dalla trasferta di Empoli dello scorso 10 ottobre e si prepara ad affrontare l’Ascoli con la determinazione di interrompere un digiuno che dura ormai da quattro partite. Una voglia di riscatto emersa chiaramente anche durante l’ultimo allenamento al Palermo CFA di Torretta.

A raccontarlo è Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, soffermandosi su un episodio della seduta mattutina di ieri, guidata dal viceallenatore Maurizio D’Angelo a causa dell’assenza di Filippo Inzaghi, fermato da una tonsillite.


Pohjanpalo cerca il gol: l’episodio durante l’allenamento

La determinazione del centravanti finlandese è emersa durante la partitella disputata a Torretta.

Pohjanpalo si è avventato con grande aggressività su un pallone vagante in area di rigore, cercando la conclusione con una spaccata al volo. Il tentativo è stato neutralizzato da un ottimo intervento del portiere, ma l’episodio ha evidenziato la volontà dell’attaccante di ritrovare la via della rete.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, anche il linguaggio del corpo del numero 20 testimonia quanto sia forte il desiderio di tornare protagonista sotto porta.

Una motivazione ulteriore in vista della trasferta di Ascoli, dove il Palermo sarà chiamato ad affrontare una delle difese più solide del campionato.

Palermo, Pohjanpalo a secco da quattro partite

L’ultimo gol in Serie B di Pohjanpalo risale al 10 ottobre, nella vittoria esterna contro l’Empoli.

Da quel momento il finlandese ha attraversato quattro giornate senza riuscire a trovare la rete.

Il suo bilancio stagionale comprende due gol in campionato e tre in Coppa Italia, numeri inferiori alle aspettative per un attaccante abituato a segnare con grande continuità.

Nelle ultime settimane, inoltre, il centravanti non sempre è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

A eccezione della partita contro il Vicenza, Pohjanpalo è apparso meno coinvolto nella manovra offensiva, anche a causa del numero limitato di palloni giocabili ricevuti dai compagni.

Secondo l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Antonio La Rosa, il ritorno al gol rappresenterebbe una notevole iniezione di fiducia per l’attaccante, chiamato a ritrovare anche quella incisività che lo ha sempre contraddistinto.

Il nuovo Pohjanpalo: meno gol ma più assist

Il digiuno realizzativo non significa però che il contributo del finlandese sia venuto meno.

In questa prima parte di stagione, infatti, Pohjanpalo ha mostrato una versione differente rispetto al passato.

Meno concentrato esclusivamente sulla finalizzazione, il numero 20 è diventato un riferimento importante nella costruzione offensiva, mettendo le proprie qualità al servizio dei compagni.

La sua capacità di giocare per la squadra e creare occasioni ha contribuito al rendimento dell’attacco rosanero.

Il Palermo, del resto, ha dimostrato nelle prime dieci giornate di poter trovare la via del gol anche senza dipendere esclusivamente dal proprio centravanti.

Un cambiamento significativo rispetto alle precedenti stagioni, quando le reti di Pohjanpalo rappresentavano spesso una componente determinante della produzione offensiva.

Pohjanpalo, i precedenti fanno sperare Inzaghi

C’è un altro elemento che invita all’ottimismo.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, da quando gioca in Italia Pohjanpalo ha spesso vissuto partenze relativamente lente, per poi aumentare sensibilmente il proprio rendimento realizzativo nella fase più importante della stagione.

Un precedente che lascia aperta la possibilità di una nuova accelerazione nelle prossime settimane.

Il centravanti proverà a ritrovare il gol già contro l’Ascoli, prima di rispondere alla convocazione della Nazionale finlandese per gli impegni internazionali contro Albania e San Marino, in programma rispettivamente il 12 e il 15 novembre.

Per Inzaghi, recuperare anche la migliore versione realizzativa di Pohjanpalo significherebbe aggiungere un’ulteriore risorsa a un reparto offensivo che sta già garantendo risultati importanti.

Intanto, il finlandese continua a lavorare con determinazione. La voglia di tornare a esultare è evidente e la trasferta del Del Duca potrebbe rappresentare l’occasione giusta per interrompere il digiuno.

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