Palermo, Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite: salta la conferenza stampa, parlerà D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo spezia (1) (1) d'angelo

Cambio di programma in casa Palermo alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca.

Filippo Inzaghi non prenderà parte alla conferenza stampa prepartita prevista per oggi, a causa del persistere della tonsillite che lo aveva già costretto a saltare l’ultima seduta di allenamento al Palermo CFA di Torretta.


Al posto dell’allenatore rosanero interverrà davanti ai giornalisti Maurizio D’Angelo, tecnico in seconda che aveva già diretto il lavoro della squadra durante l’assenza di Inzaghi.

Sarà dunque D’Angelo a presentare la trasferta contro l’Ascoli, facendo il punto sulla preparazione della squadra e sulle possibili scelte di formazione.

Il Palermo si avvicina alla sfida del Del Duca da capolista della Serie B, con 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate. Di fronte troverà la formazione marchigiana, terza in classifica a quota 19.

Resta da valutare l’evoluzione delle condizioni di Inzaghi in vista della partita di domani sera.

Altre notizie

stadio-del-duca-960x580

Ascoli-Palermo, rischio pioggia al Del Duca: le previsioni meteo per il big match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (33) ceccaroni

Ascoli-Palermo, le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Social Football Summit 2026, il Palermo protagonista a Torino: Giovanni Gardini tra gli ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
csm_Camera_26_ee0ea4e3b7

Ascoli-Palermo, produzione televisiva potenziata per il big match: 11 telecamere al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (20) (1) brunori

Il Resto del Carlino: “Ascoli-Palermo, Del Duca verso i 15mila spettatori. Damiani recupera, Brunori sfida Gori per una maglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Screenshot 2026-11-05 092946

Corriere Adriatico: “Ascoli-Palermo, Del Duca sold out: oltre 14mila spettatori. Passeri non firma per il pareggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Repubblica Palermo: “Pierozzi operato alla spalla, recupero lungo. Inzaghi prepara l’Ascoli tra assenze e scelte obbligate”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo padova 1-0 (32) brunori

Repubblica Palermo “Brunori, dall’idillio alla rottura: le due date che hanno segnato la sua storia rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
tomei

Corriere dello Sport: “Ascoli-Palermo, Tomei sfida Inzaghi. E spunta il retroscena del no di SuperPippo ai bianconeri”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (98)

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi studia il centrocampo a tre per l’Ascoli. Peda-Magnani, è ballottaggio in difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (18)

Corriere dello Sport: “Palermo, Pohjanpalo ha fame di gol: il finlandese vuole interrompere il digiuno contro l’Ascoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Vicenza 3-1 (106)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen dà la scossa: sette gol e reti decisive. Inzaghi si affida al norvegese contro l’Ascoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026

Ultimissime

palermo spezia (1) (1) d'angelo

Palermo, Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite: salta la conferenza stampa, parlerà D’Angelo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
stadio-del-duca-960x580

Ascoli-Palermo, rischio pioggia al Del Duca: le previsioni meteo per il big match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (33) ceccaroni

Ascoli-Palermo, le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Social Football Summit 2026, il Palermo protagonista a Torino: Giovanni Gardini tra gli ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
csm_Camera_26_ee0ea4e3b7

Ascoli-Palermo, produzione televisiva potenziata per il big match: 11 telecamere al Del Duca

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026