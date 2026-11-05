Palermo, Inzaghi ancora alle prese con la tonsillite: salta la conferenza stampa, parlerà D’Angelo

Cambio di programma in casa Palermo alla vigilia della sfida contro l’Ascoli, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca.

Filippo Inzaghi non prenderà parte alla conferenza stampa prepartita prevista per oggi, a causa del persistere della tonsillite che lo aveva già costretto a saltare l’ultima seduta di allenamento al Palermo CFA di Torretta.





Al posto dell’allenatore rosanero interverrà davanti ai giornalisti Maurizio D’Angelo, tecnico in seconda che aveva già diretto il lavoro della squadra durante l’assenza di Inzaghi.

Sarà dunque D’Angelo a presentare la trasferta contro l’Ascoli, facendo il punto sulla preparazione della squadra e sulle possibili scelte di formazione.

Il Palermo si avvicina alla sfida del Del Duca da capolista della Serie B, con 26 punti conquistati nelle prime dieci giornate. Di fronte troverà la formazione marchigiana, terza in classifica a quota 19.

Resta da valutare l’evoluzione delle condizioni di Inzaghi in vista della partita di domani sera.