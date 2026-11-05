Corriere Adriatico: “Ascoli-Palermo, Del Duca sold out: oltre 14mila spettatori. Passeri non firma per il pareggio”

Sarà uno stadio Del Duca completamente esaurito ad accogliere Ascoli e Palermo nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie B, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30. Oltre 14mila spettatori assisteranno alla sfida tra la capolista rosanero e la formazione marchigiana, attualmente terza in classifica. Un appuntamento che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria bianconera, pronta a trasformare l’impianto in una bolgia.

A raccontare il clima che si respira ad Ascoli è Anna Rita Marini sulle pagine del Corriere Adriatico, soffermandosi sulla corsa ai biglietti, sulle ambizioni della squadra di Francesco Tomei e sulle possibili scelte di formazione.





Ascoli-Palermo, esauriti in pochi minuti gli ultimi 500 biglietti

La febbre per la sfida contro il Palermo ha raggiunto livelli altissimi.

Alle ore 12 di ieri sono stati messi in vendita altri 500 biglietti per la Curva Nord, l’unico settore nel quale era ancora possibile acquistare un tagliando.

I biglietti sono terminati nel giro di pochi minuti, completando il tutto esaurito dell’impianto.

Come riferisce Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, il Del Duca ospiterà oltre 14mila spettatori nonostante l’appuntamento sia fissato per un venerdì sera.

I sostenitori dell’Ascoli arriveranno da diverse zone delle Marche e anche da fuori regione per sostenere la squadra in una delle partite più attese della stagione.

Esaurita anche la disponibilità del settore ospiti, che può accogliere circa 900 tifosi del Palermo.

Passeri: «Non firmo per un pari»

La sfida mette di fronte due società con strutture e disponibilità economiche differenti, ma accomunate da un avvio di campionato di alto livello.

Il Palermo guida la classifica ed è stato costruito con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione in Serie A.

L’Ascoli, invece, è una neopromossa che ha saputo conquistare il terzo posto grazie a un calcio propositivo, caratterizzato da qualità tecnica, possesso del pallone e personalità.

Il presidente bianconero Bernardino Passeri non nasconde le proprie ambizioni.

«Non firmo per un pari», ha dichiarato il dirigente in un’intervista rilasciata a Ilovepalermocalcio.com, parole riprese nell’approfondimento del quotidiano marchigiano.

Un messaggio che testimonia la volontà dell’Ascoli di misurarsi senza timori con la prima della classe.

Ascoli, Tomei valuta Gori e Brunori dal primo minuto

Sul piano tecnico, Francesco Tomei continua a preparare una partita che rappresenterà un importante banco di prova per la sua squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico nell’articolo firmato da Anna Rita Marini, l’Ascoli proverà a mantenere la propria identità di gioco, senza rinunciare alle caratteristiche che gli hanno consentito di raggiungere le prime posizioni della classifica.

Restano da valutare alcune scelte in attacco.

Nella precedente trasferta di Arezzo, Gori e Matteo Brunori erano rimasti inizialmente in panchina. Contro il Palermo, invece, almeno uno dei due potrebbe partire dal primo minuto.

Particolare attenzione è rivolta proprio a Brunori, grande ex della partita, chiamato ad affrontare la squadra della quale è stato capitano e protagonista per diverse stagioni.

Damiani in dubbio, Ricci pronto a sostituirlo

Un altro nodo riguarda le condizioni di Samuele Damiani.

Il centrocampista, anche lui ex Palermo, è alle prese con problemi muscolari e resta in dubbio per la partita di venerdì.

Qualora non dovesse recuperare, Tomei potrebbe affidarsi nuovamente a Ricci, già utilizzato nella precedente giornata contro l’Arezzo.

La squadra prosegue intanto la preparazione, con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento con la capolista.

Per l’Ascoli si tratta di un’occasione importante per verificare il proprio livello contro una delle formazioni più attrezzate della categoria.

Ascoli-Palermo, una vittoria per avvicinare la vetta

Il confronto del Del Duca potrebbe avere conseguenze significative anche sulla classifica.

Il Palermo occupa il primo posto con 26 punti, mentre l’Ascoli è terzo a quota 19.

Un successo consentirebbe ai marchigiani di ridurre a quattro lunghezze il distacco dalla capolista, rafforzando ulteriormente la propria posizione nelle zone alte.

Come sottolinea Anna Rita Marini sul Corriere Adriatico, anche un eventuale risultato negativo non cancellerebbe comunque quanto di positivo costruito finora dalla squadra di Tomei.

La formazione bianconera ha già dimostrato di essere molto più di una semplice sorpresa e vuole continuare a consolidare il proprio percorso.

Del Duca, nuovi vessilli dei club bianconeri. Arbitra Rapuano

La serata sarà caratterizzata anche da una novità sugli spalti.

In occasione della partita contro il Palermo faranno il loro esordio i nuovi vessilli dei numerosi circoli di tifosi dell’Ascoli, pronti a contribuire alla coreografia e al sostegno della squadra.

A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, arbitro che ha già incrociato in diverse occasioni il cammino della formazione marchigiana.

Tutto è dunque pronto per una sfida che promette spettacolo: il miglior attacco della Serie B contro una delle difese più solide del campionato, in uno stadio esaurito e con punti pesanti in palio per le prime posizioni.