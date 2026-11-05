Ascoli-Palermo, produzione televisiva potenziata per il big match: 11 telecamere al Del Duca

a sfida tra Ascoli e Palermo, in programma venerdì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio Del Duca, avrà una copertura televisiva speciale. Per il big match dell’undicesima giornata di Serie BKT, infatti, la produzione ufficiale sarà potenziata con l’obiettivo di offrire ai telespettatori un’esperienza ancora più coinvolgente.

In uno stadio che si preannuncia esaurito, le riprese saranno dedicate non soltanto alle azioni di gioco, ma anche alle emozioni dei protagonisti e all’atmosfera sugli spalti.





Ascoli-Palermo, debutta una telecamera Gimbal a bordocampo

La principale novità tecnologica sarà rappresentata dall’introduzione di una telecamera Gimbal a bordocampo.

Grazie alla sua flessibilità e alla possibilità di effettuare riprese in movimento, il dispositivo consentirà di seguire da vicino i momenti più intensi della partita, offrendo inquadrature dinamiche e una prospettiva più ravvicinata rispetto alle telecamere tradizionali.

L’obiettivo è valorizzare sia quanto accadrà sul terreno di gioco sia la partecipazione del pubblico presente al Del Duca.

Undici telecamere per raccontare il big match di Serie B

Per l’occasione, il piano di produzione televisiva prevede complessivamente 11 telecamere, una in più rispetto alla configurazione standard utilizzata nelle partite di campionato.

La copertura ordinaria comprende infatti dieci dispositivi: otto telecamere tradizionali e due Goal Line Camera, dedicate alle riprese della linea di porta e dell’area di rigore.

La nuova Gimbal si aggiungerà a questa dotazione, ampliando le possibilità di ripresa durante l’incontro.

Il Del Duca protagonista anche in televisione

La scelta di rafforzare la produzione è legata all’importanza della sfida tra le due formazioni.

Il Palermo arriva all’appuntamento da capolista della Serie B, mentre l’Ascoli occupa il terzo posto e punta a confermare il proprio ottimo avvio di stagione.

Il tutto davanti a un pubblico delle grandi occasioni, con il Del Duca pronto a offrire una cornice particolarmente suggestiva.

La copertura televisiva potenziata permetterà così di raccontare il confronto tra Ascoli e Palermo attraverso immagini ancora più spettacolari, dando spazio sia alla dimensione sportiva sia alle emozioni delle due tifoserie.