Carrarese, Rubino esalta Vavassori: «Sta sorprendendo tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
rubino

Tommaso Rubino, attaccante della Carrarese, ha parlato dei giovani talenti della Serie B nel corso di un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb. Tra i protagonisti anche Dominic Vavassori del Palermo e Giuseppe Ambrosino del Modena.

La Serie B continua a mettere in mostra giovani talenti e tra questi figurano anche Dominic Vavassori del Palermo e Giuseppe Ambrosino del Modena. Due calciatori dalle caratteristiche differenti, sui quali si è soffermato Tommaso Rubino, attaccante della Carrarese, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.


Il giovane calciatore ha espresso apprezzamento per entrambi, evidenziando le qualità dell’attaccante del Modena e la crescita del talento rosanero, capace di accompagnare le proprie prestazioni con numeri importanti.

RUBINO SU AMBROSINO E VAVASSORI: LE DICHIARAZIONI

Parlando dell’attaccante del Modena, Rubino ha dichiarato:

«Ambrosino è un giocatore che per alcuni aspetti mi somiglia. Sta facendo molto bene in Serie B e aveva già dimostrato il suo valore l’anno scorso: è molto forte».

Su Vavassori, invece, il giudizio è altrettanto positivo:

«Sta sorprendendo tutti perché, oltre alle qualità, sta mettendo insieme numeri importanti».

RUBINO SCEGLIE VAVASSORI: «MI PIACE MANDARE I COMPAGNI IN PROFONDITÀ»

Chiamato a scegliere quale dei due giocatori preferirebbe avere come compagno di squadra, Rubino ha indicato proprio il talento del Palermo, spiegando le ragioni della sua preferenza:

«Forse direi Vavassori, perché può fare anche l’esterno. A me piace mandare i compagni in profondità, sia gli esterni sia gli attaccanti».

Un riconoscimento importante per Vavassori, le cui caratteristiche offensive e la capacità di giocare anche sulle corsie esterne vengono particolarmente apprezzate dal giovane attaccante della Carrarese.

 

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