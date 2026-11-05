Serie B, “Un gol per la ricerca”: anche il Palermo in campo al fianco di AIRC

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
AIRC 2026 27

La Serie B scende in campo per sostenere la ricerca contro il cancro. In occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie BKT, la Lega Serie B rinnova il proprio impegno sociale attraverso B4People, la piattaforma dedicata alla sostenibilità sociale e ambientale, aderendo alla campagna “Un gol per la ricerca”, promossa insieme ad AIRC.

L’iniziativa coinvolgerà tutti gli stadi del campionato cadetto, compreso quello in cui sarà impegnato il Palermo, trasformando le partite in un’occasione per sensibilizzare tifosi e appassionati sull’importanza della ricerca oncologica.


Serie B e AIRC insieme per la ricerca

L’obiettivo della campagna è promuovere la partecipazione del pubblico e sostenere concretamente la raccolta fondi destinata alla ricerca sul cancro.

Durante l’undicesima giornata, i tifosi saranno invitati a contribuire attraverso una donazione tramite SMS al numero solidale 45521 oppure direttamente sul sito ufficiale airc.it.

Un’iniziativa che coinvolgerà tutte le società della Serie B, unite nel trasmettere un messaggio di solidarietà e sostegno alla ricerca scientifica.

Le iniziative negli stadi durante l’undicesima giornata

La collaborazione tra Lega Serie B e AIRC sarà accompagnata da diverse attività di comunicazione negli impianti sportivi.

La campagna avrà visibilità attraverso i led pubblicitari a bordocampo e la proiezione di video sui maxischermi degli stadi.

Saranno inoltre utilizzate pettorine personalizzate con il marchio AIRC, mentre durante le interviste prima e dopo le partite sarà presente una patch adesiva dedicata all’iniziativa.

L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone, sfruttando la visibilità del campionato per richiamare l’attenzione sull’importanza del sostegno alla ricerca oncologica.

Anche il Palermo protagonista dell’iniziativa

Tra le società coinvolte ci sarà anche il Palermo, che parteciperà alla campagna insieme agli altri club del campionato cadetto.

L’undicesima giornata di Serie BKT sarà dunque caratterizzata non soltanto dalle sfide sul terreno di gioco, ma anche da un messaggio condiviso di solidarietà.

Attraverso B4People, la Lega Serie B conferma la volontà di utilizzare il calcio come strumento di sensibilizzazione sociale, coinvolgendo società, calciatori e tifosi in un progetto che va oltre il risultato sportivo.

Per sostenere la campagna “Un gol per la ricerca” è possibile donare tramite SMS al 45521 oppure attraverso il sito www.airc.it.

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