Cremonese, Baschirotto: «Vogliamo riportare la Cremo dove merita. La Serie B è un campionato di spessore»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
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Federico Baschirotto, difensore della Cremonese allenata da Fabio Pecchia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della formazione grigiorossa, gli obiettivi stagionali e le difficoltà del campionato di Serie B. Il calciatore ha sottolineato l’importanza del gruppo, della mentalità e del lavoro quotidiano, ribadendo la volontà di contribuire al ritorno del club nella massima categoria.

Sul salvataggio sulla linea e sul recupero di Vandeputte nell’ultima partita, episodi che rappresentano lo spirito della Cremonese:


«Esatto, fa parte del nostro DNA. Abbiamo lavorato tanto per amalgamare bene il gruppo, giorno dopo giorno, e sono proprio queste le cose da cui costruire per fare qualcosa di importante e raggiungere il nostro obiettivo».

L’emergenza infortuni ha contribuito a rafforzare il gruppo?

«Dobbiamo stringerci su noi stessi: chi c’è c’è, e deve dare il massimo contributo. Solo così si possono ottenere grandi risultati».

Sul ritorno in Serie B dopo diverse stagioni nella massima categoria:

«Io sono un giocatore della Cremonese e quindi dò il massimo per la mia squadra, penso di aver sempre dato il massimo ovunque io sia stato. Sono felice di essere qui, di poter dare il mio contributo, e lavoro per poter riportare la Cremo dove merita».

Sul livello del campionato cadetto:

«Ci sono tanti giovani promettenti, non c’è nessun risultato scritto e quindi è fondamentale dare sempre il massimo per fare risultato. Si tratta di un campionato di spessore, occupare i primi posti non è assolutamente semplice. Noi ce la metteremo tutta per fare bene».

Sul rapporto con Luperto, compagno di reparto:

«Mi trovo benissimo con lui e con tutti i miei compagni. Stiamo seguendo le indicazioni del mister, è lui a indicarci la strada: dobbiamo avere tutti la stessa amalgama per raggiungere i nostri obiettivi».

Sull’impiego anche nel ruolo di terzino:

«Sono a disposizione del mister e della squadra, cercando di seguire le indicazioni che mi vengono date. Dobbiamo avere questo atteggiamento per poter ottenere risultati».

Sul ruolo di leader e sull’importanza dell’esperienza per aiutare i giovani:

«Bene, spero di poter essere un esempio attraverso i comportamenti quotidiani e l’umiltà che porto nel centro sportivo. Penso che i leader di una squadra siano quelli che sanno mettersi a disposizione dei compagni nei momenti di difficoltà».

Sulle possibilità della Cremonese di raggiungere le prime posizioni:

«Noi affrontiamo ogni partita per vincerla, questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo scendere in campo con questa mentalità, a fine anno vedremo dove siamo arrivati».

Sulla maggiore concretezza mostrata contro Mantova e Benevento:

«Dall’arrivo di mister Pecchia stiamo cercando di mettere in pratica le sue idee, adesso il lavoro sta pagando. Non è cambiato nulla, abbiamo continuato a lavorare con dedizione ed umiltà e sono arrivati i risultati. Questa è la strada».

Parole che testimoniano la determinazione di Baschirotto e la fiducia nel percorso intrapreso dalla Cremonese. Il difensore ha ribadito come la crescita della squadra passi dalla disponibilità dei singoli, dalla compattezza del gruppo e dalla capacità di affrontare ogni partita con la stessa intensità, senza perdere di vista l’obiettivo di tornare in Serie A.

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