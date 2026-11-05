Italia U21, Vavassori tra i convocati di Baldini: la lista completa

In vista delle amichevoli contro Francia e Belgio, il ct della nazionale italiana U21 Silvio Baldini ha diramato la lista dei 26 convocati per le due amichevoli. Tra i nomi presenti nell’elenco figura anche l’attaccante del Palermo Dominic Vavassori, che trova così spazio nel gruppo degli Azzurrini. Una convocazione importante per il classe 2005, che avrà l’opportunità di mettersi nuovamente in mostra a livello internazionale.

Questi i convocati di Baldini:





Portieri: Daffara, Mascardi, Palmisani, Pessina Difensori: Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Kouadio, Lulli, Mane, Moruzzi Centrocampisti: Amatucci, Berti, Cichella, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour Attaccanti: Cacciamani, Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Inacio, Vavassori