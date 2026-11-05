Italia U21, Vavassori tra i convocati di Baldini: la lista completa

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
palermo carrarese 2-1 (97) vavassori

In vista delle amichevoli contro Francia e Belgio, il ct della nazionale italiana U21 Silvio Baldini ha diramato la lista dei 26 convocati per le due amichevoli. Tra i nomi presenti nell’elenco figura anche l’attaccante del Palermo Dominic Vavassori, che trova così spazio nel gruppo degli Azzurrini. Una convocazione importante per il classe 2005, che avrà l’opportunità di mettersi nuovamente in mostra a livello internazionale.

Questi i convocati di Baldini:


Portieri: Daffara, Mascardi, Palmisani, Pessina

Difensori: Bartesaghi, Calvani, Chiarodia, Comuzzo, Kouadio, Lulli, Mane, Moruzzi

Centrocampisti: Amatucci, Berti, Cichella, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour

Attaccanti: Cacciamani, Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Inacio, Vavassori

Altre notizie

Roberto Mancini

Italia, i convocati di Mancini per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Ranieri

Italia, Ranieri: «Vorrei introdurre in Serie B incentivi per far giocare i giovani italiani»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
malagò

Elezioni FIGC, Malagò presenta la sua candidatura ufficiale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2026
mancini-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Italia, Mancini punta sui giovani”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2026
Leonardo Bonucci

Corriere dello Sport: “Palermo, Bonucci stasera al Barbera per Vavassori. Nazionale sempre più vicina?”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2026
malagò

Elezioni FIGC, Malagò raggiunge 11 firme dai club di Serie A: sarà candidato alla presidenza

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Senza-titolo

CONI, Buonfiglio: «FIGC? Non è una situazione facile, ci asteniamo da qualsiasi interferenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
figc-gdm-ok (1)

FIGC, Malagò e Galliani non sono gli unici nomi: spunta l’ipotesi di un terzo candidato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Gazzetta dello Sport: “Figc, Malagò attacca la Serie A: «Sorpreso e dispiaciuto. Tredici club erano con me, penso di tornare presidente»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Italia Under 21, Baldini attacca i dirigenti: «Il problema non sono i giovani, nel calcio contano guadagno e visibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2026
6a704c45c1647

Tuttosport: “Italia, in arrivo altro “oriundo” per Mancini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
figc-facebook-ilovepalermocalcio.com

FIGC, convocata l’Assemblea Federale Elettiva: si vota il 14 dicembre

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-11-05 215412

Conference League: Avanti Monaco e Copenhagen, pari tra Panathinaikos e CSKA Sofia. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Screenshot 2026-11-05 214453

Europa League: avanti Juventus e Benfica, pari a reti bianche tra Leverkusen e Marsiglia dopo i primi 45. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
ditaranto_default (1)

Cesena, UFFICIALE: risoluzione consensuale con il direttore generale Di Taranto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
Roberto Mancini

Italia, i convocati di Mancini per le sfide di Nations League contro Francia e Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026
mantova palermo (12) tifosi

Ascoli-Palermo: al “Del Duca” previsti 480 tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 5, 2026