Turchia, UFFICIALE: dopo la sconfitta con l’Italia esonerato Montella

Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia. La Federazione turca ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore italiano, arrivata dopo una serie di risultati negativi in Nations League, con quattro sconfitte consecutive.

La decisione arriva dopo un periodo complicato per la selezione turca, che non è riuscita a invertire la rotta nei recenti impegni internazionali. Dopo l’eliminazione dal Mondiale nella fase a gironi, con una sola vittoria conquistata contro gli Stati Uniti, la Turchia ha incassato altri risultati deludenti in Nations League. Tra le sconfitte più pesanti figura il 4-1 contro l’Italia, che si è imposta anche nella gara di ritorno con il punteggio di 3-1.





Questo il comunicato ufficiale:

“È stata presa la decisione di non proseguire la collaborazione con il nostro allenatore della Nazionale A, il signor Vincenzo Montella“