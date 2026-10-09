Entella, Chiappella: «La Juve Stabia ha una rosa completa, la classifica non rispecchia il loro valore»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 9, 2026
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CHIAVARI – In vista del match tra Juve Stabia e Virtus Entella, valido per la 6a giornata del campionato di Serie B 2026-27, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei liguri, Andrea Chiappella, spiegando quello che si attende da questa gara.

«È stata una sosta lunga, di tre settimane, ma ciò che ci portiamo dietro è la serietà e la maturità con cui la squadra ha affrontato questo periodo, dimostrando grande disponibilità – spiega il tecnico -. Gli allenamenti sono sempre stati di ottimo livello, così come l’amichevole che ha concluso questo ciclo di pausa dal campionato. Mi aspetto quindi di ritrovare la continuità mostrata in queste settimane, in linea con le ultime prestazioni che abbiamo offerto in campo»


Poi, sul prossimo avversario: «La classifica della Juve Stabia non rispecchia pienamente il suo valore, e ne siamo consapevoli. Parliamo di una squadra con grandissima qualità e una rosa completa e profonda. Ci attende una partita molto complicata, anche perché loro dovranno recuperare punti in seguito alle vicende extracampo. Questo, però, non deve interessarci: dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che incontreremo e affrontarle con umiltà»

Infine, sul fattore casa: «I risultati, purtroppo, hanno detto che in trasferta non siamo stati all’altezza delle prestazioni offerte in casa. A volte, però, ci sono piccoli passaggi ed episodi che impediscono di rendere come si vorrebbe. Per questo chiedo sempre ai ragazzi di concentrarsi sulla prestazione, mantenendo alto il livello della qualità del gioco, dell’intensità e dell’aggressività nella fase di non possesso»

 

 

 

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