Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di Serie BKT. Il comunicato ufficiale n. 65 del 23 novembre 2026, firmato dall’avvocato Emilio Battaglia, contiene squalifiche, ammonizioni e sanzioni economiche a carico delle società.

Particolare attenzione alla sfida Palermo-Südtirol, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. I rosanero registrano tre ammonizioni dopo la trasferta di Catanzaro, mentre la formazione altoatesina dovrà fare i conti con due squalifiche, una delle quali riguarda un componente dello staff tecnico.

Palermo, ammoniti Peda, Vavassori e Gabrielloni

Nessuna squalifica per i calciatori del Palermo dopo la sconfitta per 3-1 contro il Catanzaro.





Il Giudice Sportivo ha però registrato tre ammonizioni tra i rosanero:

Patryk Peda: prima ammonizione stagionale.

prima ammonizione stagionale. Dominic Vavassori: prima ammonizione stagionale.

prima ammonizione stagionale. Alessandro Gabrielloni: prima ammonizione stagionale.

Tutti e tre i giocatori restano dunque a disposizione di Filippo Inzaghi per il prossimo impegno di campionato contro il Südtirol.

Südtirol, squalificati Stivanello e Arcari

Arrivano invece due provvedimenti disciplinari per il Südtirol, prossimo avversario del Palermo.

Riccardo Stivanello è stato squalificato per una giornata effettiva di gara dopo l’espulsione per doppia ammonizione, dovuta a comportamenti scorretti nei confronti di un avversario.

Un turno di stop anche per Michele Arcari, componente dello staff tecnico altoatesino, espulso al 9′ del primo tempo per aver contestato platealmente una decisione arbitrale.

Tra gli ammoniti figura inoltre Niklas Pyyhtiä, alla prima sanzione stagionale.

Il Südtirol dovrà quindi affrontare la trasferta del Barbera senza Stivanello e con Arcari squalificato.

Serie B, quattro calciatori squalificati

Oltre a Stivanello, il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica per una giornata di altri due calciatori espulsi e ha sanzionato un quarto giocatore per proteste.

Questi i provvedimenti:

Federico Bonazzoli (Cremonese): una giornata per doppia ammonizione.

una giornata per doppia ammonizione. Giuseppe Cuomo (L.R. Vicenza): una giornata per un grave fallo di gioco.

una giornata per un grave fallo di gioco. Riccardo Stivanello (Südtirol): una giornata per doppia ammonizione.

una giornata per doppia ammonizione. Nicolas Adrian Schiavi (Carrarese): ammonizione e ammenda di 1.000 euro per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, con sanzione aggravata in quanto capitano.

Per Schiavi il provvedimento non comporta una giornata di squalifica.

Catanzaro multato dopo la vittoria sul Palermo

Tra le decisioni più rilevanti figurano anche le sanzioni economiche inflitte a tre società.

Il Catanzaro è stato multato di 5.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori, che hanno indirizzato sputi verso gli occupanti della panchina avversaria senza raggiungere nessuno. L’episodio si è verificato durante la partita vinta per 3-1 contro il Palermo.

Ammenda di 1.500 euro all’Avellino per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al 17′ del primo tempo.

Sanzione di 1.000 euro al Benevento per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa un minuto nell’inizio del primo tempo.

Il Giudice Sportivo non ha invece adottato ulteriori provvedimenti nei confronti di Arezzo, Ascoli, Avellino, Catanzaro, Modena, Padova e Sampdoria per l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei rispettivi sostenitori, alla luce delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Allenatori e dirigenti: tre squalifiche e uno stop per il Catanzaro

Tra gli allenatori espulsi sono state disposte tre squalifiche di una giornata:

Giovanni Antoniovanni (Cremonese): per una critica irrispettosa rivolta all’arbitro al termine della gara.

per una critica irrispettosa rivolta all’arbitro al termine della gara. Michele Arcari (Südtirol): per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 9′ del primo tempo.

per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 9′ del primo tempo. Nicola Antonio Calabrò (Padova): per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 32′ della ripresa.

Un turno di squalifica anche per il dirigente del Catanzaro Antonino Scimone, espulso al 28′ del secondo tempo per aver contestato platealmente una decisione arbitrale.

Tra gli allenatori ammoniti figurano Guido Pagliuca della Carrarese, alla terza sanzione, e Alessio Baresi della Virtus Entella, alla prima.

Gli altri calciatori entrati in diffida

Il comunicato ufficiale registra inoltre nuove diffide per i calciatori che hanno raggiunto la quarta ammonizione stagionale.

Si tratta di:

Stefano Cella (Mantova)

Andrea Primasso (Pisa)

Giuseppe Sibilli (Juve Stabia)

Matias Antonini Lui (Catanzaro)

I quattro giocatori entreranno nella prossima giornata con il rischio di una squalifica in caso di ulteriore ammonizione.

Tra gli altri provvedimenti spicca la sesta ammonizione per Oulai Christian Kouan del Benevento.

Per il Palermo, dunque, nessuna assenza per squalifica in vista della sfida contro il Südtirol. Gli altoatesini dovranno invece rinunciare a Riccardo Stivanello, mentre Michele Arcari non potrà prendere parte alla gara dalla propria posizione nello staff tecnico.