Sarà Marco Di Loreto a dirigere Palermo-Südtirol, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma martedì 24 novembre alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera.

Il direttore di gara della sezione di Terni sarà affiancato dagli assistenti Costanzo e Luciani, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Prontera, coadiuvato da Cosso come AVAR.

Per il Palermo di Filippo Inzaghi si tratta di un appuntamento importante dopo la sconfitta esterna contro il Catanzaro. I rosanero, ancora primi in classifica con 27 punti, cercheranno di ripartire davanti al proprio pubblico.





Di Loreto, prima volta con il Palermo

Per Marco Di Loreto sarà la prima direzione arbitrale in una partita della prima squadra del Palermo. Il fischietto umbro non ha infatti precedenti con i rosanero, che incontrerà per la prima volta nella sfida contro il Südtirol.

Diversa la situazione per la formazione altoatesina, già arbitrata da Di Loreto in questa stagione.

Il precedente con il Südtirol

L’unico precedente tra Di Loreto e il Südtirol risale al 20 settembre 2026, in occasione della quinta giornata di Serie B.

In quella circostanza il direttore di gara arbitrò Arezzo-Südtirol, terminata 1-4 a favore degli altoatesini.

La partita si concluse con quattro ammonizioni complessive, senza espulsioni né calci di rigore.

Il bilancio del Südtirol con Di Loreto è dunque di una vittoria in un incontro.

I numeri stagionali dell’arbitro

Marco Di Loreto, classe 1995, appartiene alla sezione AIA di Terni ed è alla prima stagione nell’organico CAN A-B.

Prima della designazione per Palermo-Südtirol, il direttore di gara ha arbitrato sei incontri nel campionato cadetto 2026/27:

Verona-Ascoli 1-2

Modena-Avellino 0-1

Arezzo-Südtirol 1-4

Pisa-Cremonese 3-1

Carrarese-Arezzo 2-1

Cesena-Catanzaro 1-0

Quella del Barbera sarà dunque la sua settima direzione stagionale in Serie B e il primo incrocio in carriera con il Palermo.