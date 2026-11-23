Il Palermo si prepara a tornare in campo domani, martedì 24 novembre, contro il Südtirol. La sfida, in programma alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera, dovrebbe disputarsi in condizioni meteorologiche favorevoli, con cielo prevalentemente sereno e temperature autunnali.

Secondo le previsioni orarie riportate, non sono attese precipitazioni durante la partita. Le condizioni atmosferiche dovrebbero quindi consentire alle due squadre di giocare senza particolari difficoltà legate alla pioggia.

Palermo-Südtirol, temperatura di 15 gradi al calcio d’inizio

Alle ore 20, quando è previsto il fischio d’inizio, la temperatura indicata è di 15,2 gradi, con cielo sereno e assenza di precipitazioni.





Nel corso della serata è previsto un graduale abbassamento delle temperature. Alle 21 il termometro dovrebbe segnare 14,8 gradi, mentre alle 22, in prossimità della conclusione della partita, la temperatura scenderà a 14,5 gradi.

Le condizioni resteranno stabili anche nelle ore successive, con 14,2 gradi alle 23 e 14,1 gradi a mezzanotte.

Vento moderato e buona visibilità

Per quanto riguarda il vento, alle ore 20 sono previsti flussi da sud-sudest con intensità di circa 5 km/h e raffiche fino a 12 km/h.

Alle 21 il vento dovrebbe mantenersi intorno ai 6 km/h, con raffiche fino a 12 km/h, mentre alle 22 è prevista una ventilazione da sud di circa 8 km/h, con punte fino a 14 km/h.

La visibilità indicata dalle previsioni sarà buona, superiore ai 10 chilometri per tutta la durata dell’incontro.

Nessuna pioggia prevista al Renzo Barbera

Anche nelle ore precedenti la partita il quadro meteorologico appare favorevole.

Nel pomeriggio, tra le 14 e le 16, sono previste temperature comprese tra 19,5 e 18,5 gradi, con cielo poco nuvoloso o soleggiato.

Dalle 17 in poi il cielo dovrebbe mantenersi prevalentemente sereno, con temperature in progressiva diminuzione.

Per i tifosi che raggiungeranno lo stadio Renzo Barbera, dunque, si prospetta una serata senza pioggia e con condizioni atmosferiche complessivamente buone.

Il Palermo potrà così cercare il riscatto dopo la sconfitta di Catanzaro davanti al proprio pubblico, in una serata nella quale il meteo non dovrebbe rappresentare un ostacolo.