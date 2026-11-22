Il Palermo Women conquista una preziosa vittoria in trasferta, superando per 4-1 il Calcio Femminile Chieti nella sesta giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. Un successo che permette alla formazione allenata da Chiappara di salire a quota 13 punti e conquistare il secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Academy Abatese 2021.

Le rosanero si impongono grazie alle reti di Caravello, Gippetto, Chirillo e Massaro, confermando il proprio ottimo avvio di stagione.

Palermo Women, tre reti nel primo tempo

La formazione rosanero parte forte e sblocca il risultato al 12′ con Caravello, che porta avanti il Palermo Women.





Al 25′ arriva il raddoppio firmato da Gippetto, mentre al 35′ è Chirillo a realizzare la terza rete delle siciliane.

Tre gol nella prima frazione che indirizzano la sfida a favore della squadra di Chiappara.

Massaro firma il poker nel recupero

Nella ripresa il Palermo Women completa il successo con la rete di Massaro al 93′, che fissa il risultato sul definitivo 1-4.

Una vittoria importante per le rosanero, che ottengono il quarto successo in sei giornate e continuano a inseguire la vetta della classifica.

Serie C Femminile Girone D, la classifica dopo 6 giornate

Il Palermo Women sale a 13 punti, gli stessi della Roma Calcio Femminile, ma occupa la seconda posizione grazie alla migliore differenza reti (+9 contro +5).

In testa resta l’Academy Abatese 2021 con 15 punti, mentre Salernitana 1919 W e Sport Club Sant’Antonio Abate W inseguono a quota 12.

Di seguito la classifica completa del Girone D di Serie C Femminile, secondo i dati di Tuttocampo.

Pos. Squadra PG Punti 1 Academy Abatese 2021 6 15 2 Palermo Women 6 13 3 Roma Calcio Femminile 6 13 4 Salernitana 1919 W 6 12 5 Sport Club Sant’Antonio Abate W 6 12 6 Villaricca Calcio W 6 10 7 Chieti Femminile 6 9 8 Lecce Women 6 8 9 Pink Sport Time 6 6 10 Colleferro Calcio 6 4 11 CUS Unical 6 3 12 Racing Catania Womens 6 0

Il Palermo Women ha conquistato finora quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, realizzando 14 reti e subendone 5. Numeri che confermano il buon rendimento della formazione rosanero, attualmente a due punti dalla vetta.

Calcio Femminile Chieti-Palermo Women 1-4

Marcatrici Palermo: Caravello 12′, Gippetto 25′, Chirillo 35′, Massaro 93′.