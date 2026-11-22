Il Palermo cade ancora al Nicola Ceravolo e, a distanza di sei mesi dalla sconfitta nei play-off, torna da Catanzaro con tre gol subiti e diversi interrogativi. Il 3-1 incassato contro la formazione di Michele Mignani interrompe la serie di undici risultati utili consecutivi, ma il problema principale non riguarda soltanto la perdita dell’imbattibilità.

È questo il tema centrale dell’analisi di Massimo Norrito sulle pagine di Repubblica Palermo, che mette in evidenza soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra di Filippo Inzaghi. Una formazione che, nelle ultime partite, sembra aver smarrito parte dell’intensità e della determinazione che avevano caratterizzato l’inizio della stagione.

Palermo, sei mesi dopo il Ceravolo presenta gli stessi problemi

Come osserva Massimo Norrito su Repubblica Palermo, la sconfitta contro il Catanzaro richiama inevitabilmente quella della scorsa stagione, quando i rosanero furono battuti 3-0 nella semifinale d’andata dei play-off.





Le conseguenze dei due risultati sono profondamente diverse. Il ko dello scorso maggio compromise il percorso verso la promozione, mentre quello di sabato lascia il Palermo ancora al comando della classifica.

Eppure, secondo il giornalista, ci sono analogie che meritano attenzione.

Il Palermo ha nuovamente subito un gol nei primi minuti, ritrovandosi costretto a inseguire. La reazione del primo tempo, culminata nel pareggio di Vavassori, aveva lasciato intravedere la possibilità di ribaltare la partita.

Nella ripresa, invece, i rosanero hanno perso progressivamente intensità, mentre il Catanzaro ha aumentato aggressività e determinazione, conquistando i duelli individuali e trovando le due reti decisive.

Norrito: il problema non è perdere l’imbattibilità

Nell’analisi pubblicata da Repubblica Palermo e firmata da Massimo Norrito, viene sottolineato come la prima sconfitta stagionale non debba rappresentare, di per sé, un motivo di allarme.

L’imbattibilità è un dato statistico importante, ma non costituisce una condizione necessaria per raggiungere la promozione in Serie A.

A preoccupare maggiormente è il cambiamento nell’atteggiamento della squadra.

Norrito scrive:

«In serie A non si va da imbattuti, ma ci si va con un atteggiamento diverso».

Un passaggio che riassume il senso della riflessione: il Palermo deve recuperare la mentalità mostrata nella prima parte del campionato, quando riusciva a imporsi attraverso intensità, qualità e determinazione.

Approcci sbagliati ed errori difensivi: segnali da non sottovalutare

Il quotidiano evidenzia come alcune difficoltà non siano emerse soltanto nella trasferta calabrese.

Da diverse giornate, infatti, il Palermo mostra problemi nell’approccio iniziale alle partite, concedendo spesso agli avversari la possibilità di portarsi in vantaggio.

Una situazione che si accompagna al ripetersi di errori difensivi, costati reti e situazioni di difficoltà.

Contro il Catanzaro, inoltre, è emersa una differenza evidente sul piano dell’agonismo. I padroni di casa hanno affrontato la ripresa con maggiore energia, mentre diversi giocatori rosanero sono apparsi meno brillanti.

La sensazione descritta nell’articolo è quella di due squadre animate da motivazioni differenti: il Catanzaro determinato a conquistare una vittoria fondamentale per la propria classifica e il Palermo incapace di rispondere con la stessa intensità.

Nessun dramma, ma contro il Südtirol serve una reazione

Massimo Norrito, su Repubblica Palermo, invita comunque a mantenere equilibrio nei giudizi.

Una sconfitta non può cancellare il percorso positivo di una squadra che nelle prime undici giornate ha ottenuto risultati importanti e offerto prestazioni convincenti.

Sarebbe quindi ingeneroso mettere in discussione tutto il lavoro svolto da Inzaghi e dai suoi giocatori.

Allo stesso tempo, però, i segnali delle ultime settimane non possono essere ignorati.

Il Palermo avrà immediatamente l’opportunità di reagire: martedì, al Renzo Barbera, arriverà il Südtirol.

La partita rappresenterà un banco di prova importante soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Più ancora del risultato, sarà fondamentale ritrovare quella determinazione che aveva consentito ai rosanero di costruire il primato in classifica.

Il messaggio dell’analisi è chiaro: perdere l’imbattibilità può capitare, ma per continuare a inseguire la Serie A il Palermo deve recuperare intensità, concentrazione e voglia di imporsi.