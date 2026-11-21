Tra i grandi protagonisti della vittoria del Catanzaro contro il Palermo c’è Samuel Giovane, autore della rete che ha sbloccato la sfida del Nicola Ceravolo. Il centrocampista giallorosso, ex della partita, ha contribuito al successo per 3-1 della formazione allenata da Michele Mignani, infliggendo ai rosanero la prima sconfitta stagionale.

Al termine dell’incontro, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, Giovane è intervenuto in conferenza stampa, raccontando le emozioni del primo gol con la maglia del Catanzaro e spiegando il motivo dell’esultanza contenuta contro la sua ex squadra.

Giovane: «Spero che riusciremo a raccogliere i frutti del nostro lavoro»

Il centrocampista classe 2003 ha espresso tutta la propria soddisfazione per il gol realizzato e per i tre punti conquistati contro la capolista.





«Sono molto felice del mio gol, e sono contento per la squadra. Spero che riusciremo a raccogliere i frutti di tutti i giorni di lavoro».

Un successo particolarmente importante per il Catanzaro, che arrivava alla sfida contro il Palermo dopo un periodo complicato e cercava una risposta sul campo.

Giovane ha sottolineato anche la fiducia nel gruppo:

«Spero ora si riescano a raccogliere i frutti del nostro lavoro, dimostrando che siamo una grande squadra».

«Ho esultato un po’, ma mi sono frenato perché l’anno scorso giocavo a Palermo»

Uno dei momenti più significativi della partita è stato proprio il gol del vantaggio giallorosso, arrivato all’8′ del primo tempo.

Giovane ha raccontato le emozioni provate dopo aver battuto Perin, spiegando perché abbia scelto di limitare i festeggiamenti.

«In realtà ho esultato un po’, siccome non segno spesso era difficile trattenere l’emozione. Certo lo scorso anno ho giocato a Palermo, quindi mi sono frenato».

Il centrocampista ha così voluto mostrare rispetto nei confronti della sua ex squadra, pur senza nascondere la gioia per una rete particolarmente importante.

Giovane ringrazia Dorval: «Bellissimo assist, bravo a sorprendere Perin»

Nel raccontare l’azione che ha portato al momentaneo 1-0, il calciatore del Catanzaro ha voluto riconoscere anche il merito del compagno che lo ha servito.

«Ringrazio Dorval per il bellissimo assist, sono stato bravo a calciare velocemente e sorprendere Perin».

Un’azione che ha permesso al Catanzaro di partire con il piede giusto e mettere immediatamente in difficoltà la formazione di Filippo Inzaghi.

«Le scelte le fa il mister, noi lo seguiamo»

Giovane ha parlato anche dello spazio trovato in questa prima parte di stagione e della concorrenza nel centrocampo giallorosso.

«Le scelte le opera il mister, a centrocampo siamo in tanti. Qualunque sia la sua decisione, noi lo seguiamo e facciamo ciò che ci chiede».

Parole che confermano la disponibilità del centrocampista nei confronti delle decisioni di Michele Mignani.

Per Giovane, la partita contro il Palermo rappresenta dunque una serata da ricordare: il primo gol con la maglia del Catanzaro, una prestazione positiva e una vittoria contro la squadra nella quale aveva militato nella precedente stagione.