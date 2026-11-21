Il tecnico del Modena Daniele Galloppa commenta il successo per 2-0 contro la Juve Stabia. Soddisfazione per la prestazione e per la solidità difensiva dei gialloblù, con un’attenzione particolare ai singoli: dagli elogi ad Adorni e Bozhanaj al richiamo nei confronti di Ambrosino per l’esultanza dopo il gol.

Il Modena supera la Juve Stabia per 2-0 grazie alle reti di Ambrosino e Bozhanaj, entrambe arrivate nella ripresa. Una vittoria importante per la formazione emiliana, che conferma la propria solidità difensiva chiudendo l’incontro senza subire gol.

Al termine della sfida, l’allenatore Daniele Galloppa ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sui miglioramenti mostrati nel secondo tempo e sulla gestione dei singoli.





L’ANALISI DELLA PARTITA E LA SOLIDITÀ DIFENSIVA

«Abbiamo incontrato una squadra con una sua identità, che nel primo tempo è stata brava, anche se ci sono stati tanti errori tecnici sia da una parte che dall’altra nella prima frazione. All’intervallo abbiamo sistemato alcune cose in fase di non possesso per essere più aggressivi, poi tatticamente e dal punto di vista dell’atteggiamento nella ripresa abbiamo fatto meglio. Sono contento anche perché finire senza prendere gol dà forza a tutti. Siamo la squadra che concede meno tiri in porta del campionato, bisognava solo crescere individualmente, non c’era tanto da sistemare. La percezione che abbiamo in campo è che possiamo fare gol in qualsiasi momento».

GLI ELOGI AD ADORNI E BOZHANAJ, POI IL RICHIAMO AD AMBROSINO

«Adorni? La difficoltà di un allenatore è gestire chi non gioca, ma questo gruppo è incredibile. Davide è un professionista esemplare, sono contento per lui per queste due prestazioni. Togliere Nador era impossibile in questo momento, ma Adorni si è sempre allenato bene e gli vanno fatti i complimenti perché anche oggi ha fatto una partita incredibile. Bozhanaj? Avevo parlato con lui prima della partita, è un ragazzo che in allenamento sposta gli equilibri per la qualità che ha e sono felice. L’ho messo a fare il quinto offensivo perché stavamo spingendo, volevo sfruttare le sue qualità e siamo stati ripagati. Avevo pensato di mettere anche Olzer dall’altra parte, ma la percezione era che sfondavamo molto a sinistra perciò ho preferito un giocatore come Kleis che ha più qualità nel breve. Sono felice anche per il debutto di Odero. Ambrosino? Quando fa gol perde la testa, gli concedo l’emozione ma deve essere più lucido. Lui e Bozhanaj pagheranno la multa per essersi tolti la maglia, fa parte del nostro regolamento interno. In così tante partite ravvicinate non possiamo permetterci di regalare queste cose».