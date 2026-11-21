Palermo, Palmeri (Sportitalia) dopo il ko a Catanzaro: «Tracollo pericoloso. Se Mignani fa giocare sempre così…»
La pesante sconfitta del Palermo sul campo del Catanzaro, terminata con il risultato di 3-1, fa discutere anche gli addetti ai lavori. La formazione di Filippo Inzaghi ha incassato la prima sconfitta stagionale, cedendo contro la squadra calabrese guidata da Michele Mignani.
A commentare il risultato è stato anche Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, che attraverso il proprio profilo X ha espresso un giudizio netto sulla prestazione dei rosanero.
«Tracollo pericoloso del Palermo a Catanzaro».
Palmeri ha poi aggiunto una considerazione sulla prestazione della formazione giallorossa, lasciando intendere quanto il Catanzaro possa crescere sotto la guida del suo allenatore.
«Peraltro se Mignani fa giocare il Catanzaro sempre così…».
Un commento che evidenzia due aspetti della sfida del Ceravolo: da una parte la battuta d’arresto della capolista, dall’altra la prestazione convincente del Catanzaro, capace di imporsi contro la prima della classe.
Il Palermo resta in vetta alla classifica con 27 punti, ma vede avvicinarsi il Modena, secondo a quota 26. Per Inzaghi sarà fondamentale reagire immediatamente, a partire dalla sfida di martedì sera al Barbera contro il Südtirol, valida per il turno infrasettimanale di Serie B.