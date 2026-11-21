La Sampdoria supera il Benevento per 3-1 allo stadio Luigi Ferraris e conquista la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie B. Una prestazione convincente soprattutto nel primo tempo per la formazione blucerchiata, capace di sfruttare il lavoro offensivo preparato durante la settimana e di indirizzare la partita grazie a tre reti.

Al termine dell’incontro, il tecnico Luca D’Angelo ha analizzato il successo, elogiando il reparto offensivo e invitando l’ambiente a mantenere equilibrio nonostante il momento positivo.

D’Angelo: «I tre attaccanti hanno fatto molto bene»

L’allenatore ha espresso soddisfazione per il rendimento del tridente offensivo, sottolineando la capacità della Sampdoria di sfruttare le corsie laterali.





«I tre attaccanti hanno fatto molto bene. Nel primo tempo siamo riusciti ad approfittare degli esterni. Nel secondo tempo avremmo dovuto ripartire un po’ meglio».

D’Angelo ha poi approfondito gli aspetti tattici della prestazione, evidenziando come le reti siano arrivate attraverso situazioni preparate in allenamento.

«Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo fatto tre gol sulle armi sulle quali abbiamo lavorato durante la settimana. Tutti e tre gol sono stati fatti nell’area piccola e questo significa che avevamo coperto quello spazio. Nella ripresa ci siamo adagiati sulla forza nella difesa al limite d’area».

Il tecnico ha dunque apprezzato l’efficacia offensiva della prima frazione, pur riconoscendo che nella ripresa la squadra avrebbe potuto gestire meglio alcune situazioni.

Sampdoria, D’Angelo esalta Insigne e Mezzotero

Tra i protagonisti del successo blucerchiato c’è Insigne, elogiato dall’allenatore per la capacità di creare superiorità e incidere nelle azioni decisive.

«Ha tanta qualità. Riesce a spostare gli equilibri, soprattutto nel terzo ha fatto un’azione incredibile. Bravissimo Mezzotero a farsi trovare in area per il 3-1».

D’Angelo ha quindi sottolineato il contributo dei due calciatori nell’azione che ha portato alla terza rete della Sampdoria.

Tre vittorie consecutive, D’Angelo frena gli entusiasmi

Il successo contro il Benevento conferma il buon momento della Sampdoria, arrivata a tre vittorie di fila. Il tecnico, tuttavia, preferisce non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo.

«Posso fare il ragioniere. Dobbiamo stare calmi. Il tifoso deve vivere di sensazioni, noi dobbiamo rimanere tranquilli e lavorare».

Un messaggio rivolto all’ambiente blucerchiato, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e proseguire il percorso di crescita senza guardare troppo avanti.

D’Angelo promuove Mbabu: «È cresciuto di condizione»

Parole positive anche per Mbabu, protagonista di una prestazione apprezzata dal tecnico soprattutto sotto il profilo fisico e difensivo.

«Mbabu ha giocato benissimo. Un giocatore che difende con quella forza fisica è un vantaggio. Sicuramente è cresciuto di condizione».

L’allenatore ha evidenziato i progressi del calciatore, considerandone la forza fisica una risorsa importante per gli equilibri della squadra.

La ripresa e la sofferenza contro il Benevento

Nonostante il successo, D’Angelo ha riconosciuto alcune difficoltà nella seconda parte della gara, quando la Sampdoria ha abbassato il proprio baricentro.

«Il Benevento è una squadra forte. Ci sta soffrire con un vantaggio di due gol. Avremmo dovuto mettere più qualità nella ripresa».

Per il tecnico, la squadra avrebbe potuto gestire meglio il possesso e sfruttare con maggiore efficacia le occasioni per ripartire.

Il calendario e la spinta del Ferraris

D’Angelo ha infine sottolineato l’importanza della profondità della rosa in vista dei prossimi impegni ravvicinati, ringraziando anche il pubblico per il sostegno.

«Abbiamo tre partite e abbiamo bisogno di tanti giocatori. Lo stadio è stato caldissimo. Quando la squadra combatte loro ti spingono. Nel secondo tempo hanno contribuito a far sentire meno la stanchezza ai calciatori».

La Sampdoria sale così a 14 punti dopo dodici giornate, mentre il Benevento resta fermo a quota 16. Per i blucerchiati arriva un successo che conferma i progressi delle ultime settimane, con D’Angelo intenzionato a mantenere alta l’attenzione in vista del prossimo ciclo di partite.