La Cremonese cade sul campo del Südtirol e interrompe la propria serie di tre vittorie consecutive. La formazione grigiorossa esce sconfitta per 1-0 dallo stadio Druso di Bolzano, al termine di una partita caratterizzata da episodi arbitrali contestati e da una ripresa nella quale gli ospiti hanno cercato con insistenza il pareggio.

Al termine dell’incontro, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, il tecnico Fabio Pecchia ha espresso amarezza per il risultato, soffermandosi sulle decisioni arbitrali e sulla prestazione della squadra.

Pecchia: «Mi fa rabbia andare via senza punti»

L’allenatore della Cremonese ha commentato gli episodi controversi della partita, lasciando trasparire il proprio disappunto per la gestione arbitrale.





«Gli episodi li lascio a chi deve analizzarli. Mi fa rabbia andare via senza punti. Nel secondo tempo la squadra ha fatto una partita di cuore e coraggio, creando tante occasioni. Mi pare non ci fosse una comunicazione ideale tra arbitro e Var oggi».

Pecchia ha preferito non entrare nel dettaglio delle singole decisioni, evidenziando però le difficoltà di comunicazione tra il direttore di gara e la sala VAR.

Il tecnico ha inoltre sottolineato la reazione dei suoi giocatori nella seconda parte dell’incontro, quando la Cremonese ha provato a recuperare lo svantaggio creando diverse opportunità offensive.

Cremonese, Pecchia: «La sconfitta è viziata e brucia»

L’allenatore ha analizzato anche l’andamento della gara, riconoscendo un calo di intensità dopo la rete subita.

«Forse dopo il gol abbiamo abbassato un po’ i giri, ma nel secondo tempo la squadra è stata nella partita. Non abbiamo subito molto, creando abbastanza. La sconfitta è viziata e brucia».

Parole che testimoniano il rammarico di Pecchia, convinto che la prestazione della Cremonese, soprattutto nella ripresa, avrebbe potuto produrre un risultato differente.

Pecchia promuove Collocolo, Licina e Stuckler

Nel corso delle dichiarazioni postpartita, il tecnico ha espresso un giudizio positivo anche sui singoli calciatori, soffermandosi in particolare su Collocolo, Licina e Stuckler.

«Tutti positivi, non posso dire altro. I cambi erano dettati dall’andamento della partita. La partita lascia grande amarezza, torniamo a casa e prepariamo la prossima».

Pecchia ha quindi spiegato che le sostituzioni sono state effettuate in funzione delle necessità emerse durante l’incontro, senza mettere in discussione l’impegno dei giocatori utilizzati.

Il gol del Südtirol dopo il rigore negato

Un altro passaggio della conferenza ha riguardato l’azione che ha portato alla rete decisiva del Südtirol, arrivata dopo un episodio da rigore non concesso alla Cremonese in seguito all’intervento del VAR.

Il tecnico ha riconosciuto anche un errore della propria squadra nella gestione del pallone.

«Abbiamo sbagliato. Su una seconda palla da noi sbagliata hanno costruito la vittoria».

Un episodio che ha inciso sul risultato finale e che lascia ulteriore amarezza nell’ambiente grigiorosso.

Cremonese, Pecchia: «L’entusiasmo e l’energia devono rimanere sempre alti»

Nonostante la sconfitta, l’allenatore vuole mantenere alta la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

«Noi dobbiamo continuare a costruire la nostra mentalità, la volontà di andare sempre a fare gol. L’entusiasmo e l’energia devono rimanere sempre alti».

La Cremonese resta così ferma a quota 15 punti dopo dodici giornate, mentre il Südtirol sale a 18.

Per la formazione di Pecchia arriva una battuta d’arresto dopo tre successi consecutivi, ma il tecnico intende ripartire dalla reazione mostrata nella ripresa e dalla necessità di mantenere continuità nell’atteggiamento offensivo.