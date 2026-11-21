L’Ascoli si fa raggiungere nel finale dal Vicenza e deve accontentarsi di un pareggio per 2-2 allo stadio Del Duca. La formazione bianconera non riesce a conservare il vantaggio nonostante la superiorità numerica, lasciandosi sfuggire due punti importanti nella corsa alle prime posizioni della Serie B.

Al termine dell’incontro, il tecnico Francesco Tomei è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi giocatori, soffermandosi sulle occasioni non sfruttate e sulla gestione degli ultimi minuti.

Tomei: «Bisognava chiuderla prima»

L’allenatore ha espresso rammarico per l’episodio che ha portato al definitivo pareggio del Vicenza, sottolineando come la squadra avrebbe potuto gestire diversamente il possesso del pallone.





«Il 2-2 è stata una situazione dove potevamo non forzare quella giocata ed uscire in altra maniera. Può succedere, ne abbiamo parlato. Bisognavq chiuderla prima perché queste sono partite che se lascia aperte poi è sempre un rischio. Ai ragazzi non posso dire nulla. Eravamo partiti un po’ lenti. Prendere il primo gol ci ha svegliato. Abbiamo reagito e iniziato a creare tanto però dovevamo evitare di sprecare alcune occasioni.»

Secondo Tomei, l’Ascoli avrebbe dovuto concretizzare maggiormente le opportunità costruite dopo essere passato in svantaggio. La reazione della squadra ha prodotto diverse occasioni, ma la mancanza di precisione ha consentito al Vicenza di restare in partita.

Ascoli, Tomei difende il gruppo ed elogia Bolsius

Nonostante il risultato, il tecnico ha difeso l’impegno dei propri giocatori, ribadendo l’importanza del percorso di crescita della squadra.

«Prendere delle critiche non è un problema e fa anche parte del nostro lavoro. Io vedo la squadra come lavora e anche per Bolsius sono contento che oggi ha fatto gol. Dobbiamo continuare a far maturare i ragazzi. Ci aspetta una settimana dura con tre partite ravvicinate ed è importante che tutti crescano in egual misura.»

Parole di apprezzamento soprattutto per Bolsius, autore di una rete contro il Vicenza. Tomei ha inoltre richiamato l’attenzione sul calendario, che vedrà l’Ascoli affrontare tre impegni ravvicinati.

Il pareggio in superiorità numerica: «Dovevamo essere un po’ più lucidi»

L’allenatore è tornato anche sulla gestione della partita dopo l’espulsione di un calciatore del Vicenza.

«Giustamente loro hanno fatto di tutto per riprenderla perché erano uno in meno. Hanno rischiato tutto e noi in quel momento dovevamo essere un po’ più lucidi. Abbiamo palleggiato e rallentato i ritmi per consolidare quello che stavamo facendo, ma un episodio può capitare».

L’Ascoli ha cercato di controllare il risultato attraverso il possesso e una gestione più lenta dei ritmi, senza però riuscire a evitare la rete del definitivo 2-2.

Il pareggio porta i bianconeri a quota 21 punti in classifica, mentre il Vicenza sale a 10. Per la squadra di Tomei resta il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica, ma anche la consapevolezza di dover continuare a lavorare sulla crescita dei singoli e sulla gestione dei momenti decisivi.