Si chiude con il Cesena in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida contro l’Hellas Verona, in corso allo stadio Marcantonio Bentegodi. A decidere, almeno per il momento, è la rete di Matteo Francesconi, arrivata al 7′ minuto.

Partenza subito vivace per la formazione romagnola, che trova il vantaggio grazie a una bella iniziativa sulla sinistra di Frabotta, autore del cross per Francesconi, bravo a girare di sinistro e battere Perilli. Per il centrocampista si tratta della prima rete in campionato.

Il Verona prova immediatamente a reagire, aumentando la pressione e cercando con insistenza la via del pareggio. Le occasioni più interessanti arrivano con Zappa, il cui tiro deviato termina di poco sopra la traversa, e con Harroui e Sarr, che non riescono però a trovare lo specchio della porta.





Il Cesena, dal canto suo, si difende con ordine e non rinuncia a ripartire. Al 30′ è Pagano a sfiorare il raddoppio con una conclusione dal limite deviata in calcio d’angolo.

Nel finale i padroni di casa continuano a spingere, ma la difesa bianconera regge. L’ultima opportunità capita sui piedi di Harroui, che al 45′ conclude debolmente dopo una bella combinazione tra Mulattieri e Sezonienko, trovando la presa sicura di Siano.

Dopo un minuto di recupero arriva il duplice fischio: Hellas Verona-Cesena 0-1 all’intervallo. I romagnoli sono avanti grazie a Francesconi, ma nella ripresa dovranno resistere alla pressione dei gialloblù.